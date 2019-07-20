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"Ми йдемо в Росію!" Ватажок "ЛНР" розкрив план з "особливим статусом"

5.5т Читати матеріал російською

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що "особливий статус" допоможе окупованим територіям приєднатися до Росії.

За його словами, такий крок дозволить провести "референдум" і стати "державою в державі", передають "Новини Донбасу".

"Особливий статус - це не автономія. Це не означає, що ми просто увійшли до складу України. Це означає, що у нас свої кордони, своя армія, свої судові органи, у нас свої виконавчі органи, органи управління, у нас своя виборча система. Тобто, ми абсолютно самостійні. Ми нікого сюди не пустимо. Ніяких націоналістів! Але ми [будемо] визнані", - сказав Пасічник.

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"А коли припиниться війна, ми будемо мати право провести той же референдум і всі інші моменти... В тому числі референдум по тому, що ми йдемо в Російську Федерацію. Ну, ми вже самостійні. Ми ні від кого не залежимо", - заявив він.

Леонід Пасічник

Леонід Пасічник

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно терористи "Л/ДНР" отримали наказ про безстрокове перемир'я, який передбачає цілий ряд заходів. Його довели кожному з бойовиків.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Пасічник
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А вы,ЗЕ-лененькие жабки на что надеетесь? ХОтите в Московию,собрали чемоданы и вещмешки и бегом к...кадырову. Дайте Украине жить.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
"Ой, а як жэ мы будэмо йих там всих вишать, якшо у ных будэ своя армия?" - Йарыш.Д.
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Dell Alex
Dell Alex
Нет, ну а что? Если в Украине президент - клоун, то почему бы и дуругм нельзя было бы быть идиотами?
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