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15 листопада • оновлено в 05:28
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"Ми їх у*бем": Цимбалюк жорстко відповів на заклик Коломойського до дружби з Росією

1.6т
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Український журналіст Роман Цимбалюк жорстко відреагував на скандальне інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського, в якому він закликав до примирення з Росією.

На своєму Telegram-каналі Цимбалюк пояснив на особистому життєвому прикладі, чому вважає таку думку помилковою, і висловив упевненість в тому, що Україна не має жодних приводів для капітуляції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У міжнародних відносинах правила дуже схожі на закон джунглів, або правила двору: хто сильніший, той і правий. У моєму дворі, де я виріс, були хлопці старші й сильніші. Я ніколи не відрізнявся видатними фізичними даними, хоча бігав швидко. Мене ніхто ніколи не ображав, навіть ті хто, був сильніше. Навіть другорічник Вася. Знаєте чому? Тому що він знав: в разі чого я візьму камінь або стілець і у*бу. Можливо, в результаті бійки він би і вийшов переможцем, але ваша готовність дати відсіч сильно заспокоює противника", – пояснив свою точку зору Цимбалюк.

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Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

За його словами, точно так само закони життя працюють і в стосунках між країнами. Тому Україні не варто здаватися в боротьбі за свою незалежність тільки тому, що противник більший і сильніший.

"Ігор Валерійович говорив, що оскільки Росія сильніша, то потрібно повертатися під її опіку і сказати "прощавай" НАТО і Євросоюзу. Це після всіх подій, починаючи з 2014 року! Росія дійсно сильна і рішуча країна. Але вони не підуть далі, поки будуть знати, що ми їх "у*бем". Немає жодних причин для капітуляції, ми сильніші, ніж може здатися. Вася, до речі, помер через передозування багато років тому", – продовжив журналіст свою думку.

Крім того, його дуже обурив скандальний пасаж Коломойського про те, що НАТО нібито "намочать штани і побіжать за памперсами", коли побачать російські танки під Варшавою. У своєму відеоблозі на YouTube Цимбалюк також яскраво розгромив цю проросійську тезу олігарха, торкнувшись й теми України.

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"Ось тут я категорично не згоден. Це у нас в Україні ось ці дебільні розмови про мир. А багато наших сусідів на цю ситуацію дивляться по-іншому. Поляки прекрасно знають, що відбувається, коли між ними і Росією немає України. Наступні вони. І вони до цього активно готуються: американці продають в Польщу нові літаки, нові системи ППО. Польська армія стає однією з найсильніших у НАТО", – нагадав Коломойському журналіст.

"І знаєте, що вони будуть робити в разі спроби російських танків дістатися до Варшави? Вони їх будуть спалювати нещадно! До речі, така ж доля чекатиме російські танки при спробі прорватися у вільну Україну", – впевнено підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Коломойський Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Хо Хол
Хо Хол
"Жестко ответил" и что? В чем жесткость? Что изменило высказывания этого лопоухого чмошника? Коломойский даже не в курсе существования этого полудурка. В этой новости не больше смысла чем в новостях в духе "бабки на рынке мощно ответили Коломойскому".
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Значит били его ...и сильно...и в школе в сортире пацаны и ..потом...А взять камень и ударить..это его вечная мечта...
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