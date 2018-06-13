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Удар Росії: міжнародник пояснив новий поворот у справі MH17

5.7тЧитати новину російською

Нідерланди зробили важливий крок для переслідування осіб, відповідальних за аварію на Донбасі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. Обвинуваченими можуть виявитися російські генерали.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Максим Ялі.

Експерт прокоментував затверджену парламентом Нідерландів угоду з Україною з розслідування MH17.

"Це може бути важливим кроком, щоб з РФ стягнути значну частину коштів на компенсації родичам загиблих. Це буде удар Росії в іміджевій площині, коли все буде доведено до справедливого завершення", - заявив Ялі.

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"Розслідуванням встановлені посадові особи - російські генерали, які керували цією операцією, і група, яка стріляла з "Бука" по літаку. Повинні бути засуджені конкретні винуватці, які давали наказ і виконували його. Неможливо посадити Путіна, але можна стягнути з Росії кошти на компенсацію матеріальної та моральної шкоди", - зазначив він.

Ялі нагадав, що РФ як і раніше відкидає всі звинувачення, а президент Росії Володимир Путін наполягає на версіях, про які навіть слідком РФ вже забув, наприклад про український військовий літак.

За словами міжнародника, національний інтерес України в цій справі полягає в тому, щоб "розставити крапки над "І" і показати, хто насправді винен у цій трагедії, спростувати всі інсинуації".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Теми
На Донбасі збитий Boeing-777Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Максим Ялі
Місце
Україна
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Русский Солдат
Русский Солдат
И снова Россия виновата, потому что потому. С теми "доказательствами" что у вас есть (фотошоп из соцсетей) можете судить друг друга хоть до ишачьей пасхи. А вот законы физики ваш суд отменить не сможет. Натурный эксперимент с ракетой, образцы поражающих элементов, данные радаров и спутниковые снимки - все это против украины.
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