Удар Росії: міжнародник пояснив новий поворот у справі MH17

Нідерланди зробили важливий крок для переслідування осіб, відповідальних за аварію на Донбасі малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. Обвинуваченими можуть виявитися російські генерали.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Максим Ялі.

Експерт прокоментував затверджену парламентом Нідерландів угоду з Україною з розслідування MH17.

"Це може бути важливим кроком, щоб з РФ стягнути значну частину коштів на компенсації родичам загиблих. Це буде удар Росії в іміджевій площині, коли все буде доведено до справедливого завершення", - заявив Ялі.

"Розслідуванням встановлені посадові особи - російські генерали, які керували цією операцією, і група, яка стріляла з "Бука" по літаку. Повинні бути засуджені конкретні винуватці, які давали наказ і виконували його. Неможливо посадити Путіна, але можна стягнути з Росії кошти на компенсацію матеріальної та моральної шкоди", - зазначив він.

Ялі нагадав, що РФ як і раніше відкидає всі звинувачення, а президент Росії Володимир Путін наполягає на версіях, про які навіть слідком РФ вже забув, наприклад про український військовий літак.

За словами міжнародника, національний інтерес України в цій справі полягає в тому, щоб "розставити крапки над "І" і показати, хто насправді винен у цій трагедії, спростувати всі інсинуації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі.