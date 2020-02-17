Організовував референдум про суверенітет "ДНР": на Донбасі відправили додому скандального мера

Світлодарському міському голові Анатолію Брехунцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таке рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області, повідомила пресслужба прокуратури 17 лютого.

Мер Світлодарська підозрюється в скоєнні злочину за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому підтримав надання читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенітет "ДНР".

Анатолій Брехунець bahmut-rayon.gov.ua

Анатолій Брехунець Факти

Як писав OBOZREVATEL, у "ДНР" займаються воєнізованою пропагандою дітей із метою їх підготовки для вступу до лав терористів.

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