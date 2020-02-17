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17 лютого • оновлено в 22:21
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Організовував референдум про суверенітет "ДНР": на Донбасі відправили додому скандального мера

1.1т
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Світлодарському міському голові Анатолію Брехунцю обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таке рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області, повідомила пресслужба прокуратури 17 лютого.

Мер Світлодарська підозрюється в скоєнні злочину за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

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У травні 2014 року він вніс до порядку денного сесії і в подальшому підтримав надання читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму про суверенітет "ДНР".

Анатолій Брехунець

Анатолій Брехунець

bahmut-rayon.gov.ua

Анатолій Брехунець

Анатолій Брехунець

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Як писав OBOZREVATEL, у "ДНР" займаються воєнізованою пропагандою дітей із метою їх підготовки для вступу до лав терористів.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Донецька і Донецької області Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас Новини Донбасу ДНР
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