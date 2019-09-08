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9 вересня • оновлено в 11:20
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/ Розслідування

"Мені пох*й!" Злочинці, яких відпустила Україна, висловилися про обмін

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Офіційні особи Росії не приїхали зустрічати колишніх ув'язнених, яких Україна видала РФ у рамках обміну 7 вересня.

Найвідомішою постаттю на зустрічі в Москві був директор агентства Russia Today Дмитро Кисельов, передає ТСН.

Журналісти відзначили, що переважна більшість із 35 осіб були засуджені в Україні за шпигунство або участь у незаконних збройних формуваннях. У списку також опинилися екс-керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський і бойовик "ДНР", фігурант справи про збиття MH17 Володимир Цемах.

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Учасники обміну

Учасники обміну

УП

Один з учасників обміну – Станіслав Єжов, колишній перекладач і помічник екс-прем'єра Володимира Гройсмана. За даними контррозвідки, він був завербований росіянами під час відрядження в Сполучені Штати.

При спілкуванні з журналістами перед літаком він підтвердив, що вилітає до РФ.

"А ви впевнені, що з вами там все буде в порядку?" – запитали Єжова. "Мені пох*й, не знімайте мене!" – відповів він.

Журналіст запитав у колишнього ув'язненого, чи не вважає він, що може зникнути на території Росії. Той сказав, що повернеться в Україну.

"Ви повернетеся, так, на танках?" – продовжив журналіст. "Так, я повернуся на літаку або на поїзді", – відповів Єжов.

Станіслав Єжов

Станіслав Єжов

24 Канал

У Сергія Лазарєва, колишнього офіцера Збройних Сил України, який продавав секретну інформацію російській військовій розвідці, запитали: "А не боїтеся, що можете зникнути?"

"Не знаю. Якщо думати про це, то що ж робити далі?" – пояснив він.

Волонтер Вікторія Івлєва зазначила, що російська влада байдужа до учасників обміну: "Це відпрацьований матеріал. Судячи із зустрічівони Росії не потрібні".

"Можливо, це збіг, але вони виїхали з аеропорту на тих же автобусах, на яких українців доставили із СІЗО "Лефортово". Велика ймовірність, і за тією ж адресою", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особа
Станіслав Єжов
Місце
Росія
Тег
обмін
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Махов Макс
Махов Макс
Лучча сидеть в тюрьме в Киеве, чем сидеть в концлагере на Мацкве. Бгггггаааа
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Это на полном серьезе пишут х0хлы, которые посадили Савченко после освобождения от клятых москалей)))))))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Иванов Дмитрий, ваших Александрова и Ерофеева вообще утилизировали после обмена, как отработанный материал. А Савченко посадили по конкретному обвинению и это ни как не было сязано с тем, что она сидела на рассее. Ее ватность прослеживалась еще до попадания в плен на рассее. Просто поняли это слишком поздно, когда из нее уже слепили героя Украины.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Практически все кого отпустил Киев это - Украинцы! Позор Украине как государству обменивающего своих граждан на своих граждан. Напомню, среди прибывших в Москву нет ни одного военнослужащего ВС РФ, ни одного! Так с кем вы воюете?
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Махов Макс
Махов Макс
Сергеевич Александр, неепацца спец! Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Мельников Дмитрий, практически это как? Нога десантника контрактника рассейского Вермахта Козлова из Ульяновска, голова сержанта Орлова из ебеней росеи, Вышинский имеет паспорт Расеи, Цемах три паспорта, Агеев военнослужащий Расеи и так по списку. ]{Ацапу абы папы здеть. Бгггггаааа
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