Мендель потрапила в скандал у США через посаду в Зеленського

Газета The New York Times, з якою співпрацювала прес-секретар президента України Юлія Мендель, надрукувала низку її статей вже після подачі журналісткою заявки на участь в конкурсі для отримання нинішньої посади.

Американське видання CNN назвало цю інформацію "серйозним конфліктом інтересів". У свою чергу, The New York Times зайняла аналогічну позицію.

Так, керівник прес-служби газети Арі Беваскуа зазначив, що редакція дізналася лише в кінці травня про те, що Мендель 3 травня подала заявку на участь в конкурсі на посаду прес-секретаря Володимира Зеленського.

"Якби вона повідомила редакторам про цю заявку, то вони б не доручали їй це завдання, а ми б негайно припинили співпрацю, з огляду на настільки серйозний конфлікт інтересів", – сказав Беваскуа.

Юлія Мендель Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель 3 червня. Відповідний указ №350/2019 опублікований на сайті глави держави.

У різний час працювала на телеканалах – ICTV, "Еспрессо-ТВ", "Інтер", "112 Україна". Кілька років журналістка співпрацює з The New York Times.

Писала для українського Forbes і американського Politico, також працювала з VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

У 2016 році Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні слова на її адресу від незнайомого чоловіка, чим спровокувала бурхливу дискусію в мережі.

Крім того, у 2018 році Мендель спільно з російським кореспондентом NY Times Ендрю Хіггінсом відзначилася "вкиданням" про корупцію у військовій сфері (довкола АТО) в Україні.

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