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Тюрма за переговори з Росією: у Кабміні прояснили долю Медведчука

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За ведення переговорів із Росією без необхідних повноважень варто притягати до кримінальної відповідальності.

Вона повинна бути передбачена і за переговори з терористичними "ДНР" і "ЛНР". Таку думку OBOZREVATEL висловив заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримак.

За його словами, подібний закон був ухвалений у США ще в XVIII столітті, він говорив, що "з країною-агресором не може вести переговори ніхто, окрім уповноважених на це людей".

Володимир Путін, Віктор Медведчук на зустрічі в Санкт-Петербурзі 18 липня 2019 року

Володимир Путін, Віктор Медведчук на зустрічі в Санкт-Петербурзі 18 липня 2019 року

Офіційний сайт президента РФ

Гримчак наголосив: не має значення, яке саме покарання буде передбачено для тих, хто порушив закон. Головне, що "будь-яке кримінальне покарання зупиняє людей від подібних речей, зокрема, тому що вони ущемляються в правах, наприклад, не зможуть балотуватися тощо".

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Водночас чиновник зауважив: "Можливо, переговори з країною-агресором без повноважень слід розглядати як тяжкий злочин або зраду".

Говорячи про переговори щодо України українського політика, кума президента Росії Віктора Медведчука з Володимиром Путіним, він нагадав про те, що закон не має зворотної дії. Отже, Медведчук може понести покарання за такі переговори на вищому рівні тільки в тому випадку, якщо вони будуть проведені після ухвалення закону.

Гримчак також зауважив, що переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" фактично є переговорами "з окупаційною адміністрацією, з тією ж країною-агресором", отже, повинні каратися так само.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Юрій Гримчак Володимир Путін Віктор Медведчук Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Какой орган будет выдавать разрешение передок или задок?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Правильно! Зачем Украине свой Отто Куусинен ? Слышали о таком ? Сталин создал фейковую "Финляндскую Демократическую Республику" и назначил эту коммуняцкую тварь премьером. И этот, типа премьер, заключил с Союзом договор о дружбе и военной помощи. Так началась "Зимняя война ".
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Кор Павел
Кор Павел
Дурь украинская крепчает с каждым годом. Так и укр гастриков работающих в России, подведут под уголовку
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