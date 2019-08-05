Тюрма за переговори з Росією: у Кабміні прояснили долю Медведчука

За ведення переговорів із Росією без необхідних повноважень варто притягати до кримінальної відповідальності.

Вона повинна бути передбачена і за переговори з терористичними "ДНР" і "ЛНР". Таку думку OBOZREVATEL висловив заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримак.

За його словами, подібний закон був ухвалений у США ще в XVIII столітті, він говорив, що "з країною-агресором не може вести переговори ніхто, окрім уповноважених на це людей".

Володимир Путін, Віктор Медведчук на зустрічі в Санкт-Петербурзі 18 липня 2019 року Офіційний сайт президента РФ

Гримчак наголосив: не має значення, яке саме покарання буде передбачено для тих, хто порушив закон. Головне, що "будь-яке кримінальне покарання зупиняє людей від подібних речей, зокрема, тому що вони ущемляються в правах, наприклад, не зможуть балотуватися тощо".

Водночас чиновник зауважив: "Можливо, переговори з країною-агресором без повноважень слід розглядати як тяжкий злочин або зраду".

Говорячи про переговори щодо України українського політика, кума президента Росії Віктора Медведчука з Володимиром Путіним, він нагадав про те, що закон не має зворотної дії. Отже, Медведчук може понести покарання за такі переговори на вищому рівні тільки в тому випадку, якщо вони будуть проведені після ухвалення закону.

Гримчак також зауважив, що переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" фактично є переговорами "з окупаційною адміністрацією, з тією ж країною-агресором", отже, повинні каратися так само.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.