Тюрма за переговори з Росією: у Кабміні прояснили долю Медведчука

За ведення переговорів із Росією без необхідних повноважень варто притягати до кримінальної відповідальності.
Вона повинна бути передбачена і за переговори з терористичними "ДНР" і "ЛНР". Таку думку OBOZREVATEL висловив заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримак.
За його словами, подібний закон був ухвалений у США ще в XVIII столітті, він говорив, що "з країною-агресором не може вести переговори ніхто, окрім уповноважених на це людей".
Володимир Путін, Віктор Медведчук на зустрічі в Санкт-Петербурзі 18 липня 2019 року
Офіційний сайт президента РФ
Гримчак наголосив: не має значення, яке саме покарання буде передбачено для тих, хто порушив закон. Головне, що "будь-яке кримінальне покарання зупиняє людей від подібних речей, зокрема, тому що вони ущемляються в правах, наприклад, не зможуть балотуватися тощо".
Водночас чиновник зауважив: "Можливо, переговори з країною-агресором без повноважень слід розглядати як тяжкий злочин або зраду".
Говорячи про переговори щодо України українського політика, кума президента Росії Віктора Медведчука з Володимиром Путіним, він нагадав про те, що закон не має зворотної дії. Отже, Медведчук може понести покарання за такі переговори на вищому рівні тільки в тому випадку, якщо вони будуть проведені після ухвалення закону.
Гримчак також зауважив, що переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" фактично є переговорами "з окупаційною адміністрацією, з тією ж країною-агресором", отже, повинні каратися так само.
Як писав OBOZREVATEL:
Першою ідею про введення кримінальної відповідальності запропонував лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук. Він заявляв, що лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Юрія Бойка потрібно покарати за проведення переговорів із Москвою про постачання російського газу.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука говорив, що гастрольну діяльність у Росії необхідно заборонити не лише українським артистам, але також більшості чиновників і політиків.
Майбутній народний депутат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Богдан Яременко запропонував ввести кримінальну відповідальність за переговори не уповноважених на це людей із Росією.
18 липня Медведчук провів переговори з Путіним щодо ситуації на Донбасі.
У серпні 2016 року піднімалося питання про прямі переговори екс-нардепа Надії Савченко з ватажками "ДНР" і "ЛНР".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.