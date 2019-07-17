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"Медведчук – агент Соколовський": колишній радянський розвідник озвучив "сенсацію" про кума Путіна

42.3т Читати матеріал російською

Український опозиційний політик і кум російського президента Володимира Путіна, Віктор Медведчук – насправді агент ФСБ під оперативним псевдонімом "Соколовський".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній радянський розвідник Юрій Швець. За його словами, він вербує агентів на території України ще зі студентських часів і підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ.

"З тих пір, як Медведчук-Соколовський став кумом Путіна, у нього з'явилися нові можливості, а зараз він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. Причому, з огляду на коло його зв'язків, це найцінніші дані", – впевнений Швець.

Ексрозвідник додав, що судячи з провалу Росії в Україні, поради, які Медведчук дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів. Але як агент-інформатор Медведчук для нього безцінний.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Володимир Путін і Віктор Медведчук

bagnet.org

"Соколовський – агент-вербувальник і судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, він досягнув великих успіхів. Хто його пустив на ринок нафтопродуктів України і дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо йде війна проти агресора, агентом якого він є? Отримайте відповіді і дізнаєтесь про завербованих Медведчуком агентах", – порадив він.

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На думку Швеця, якщо кум Путіна і далі безперешкодно вестиме бурхливу політичну і економічну діяльність в Україні, це означає, що "в країні компрадорська влада, яка за спиною народу тихо веде закулісні торги з Кремлем".

"Команді Зеленського в терміновому порядку потрібно прийняти закон про іноземних агентів. Адже якщо російська агентура, що сидить на самому верху нинішньої "еліти", не буде відсторонена від влади, майбутнє країни абсолютно безнадійне", – підсумував колишній радянський розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук запропонував посадити Віктора Медведчука на 15 років за держзраду.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
ФСБ Росія Росія - країна-агресор Новини Росії
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Nazarenko Boris
Nazarenko Boris
Хмм... Скільки живу, стільки й дивуюсь, чого цей виродок досі ніким не знищений!?
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Луговской Николай
Луговской Николай
Похоже на правду.Очень похоже!!!
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