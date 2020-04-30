Медиків 8 лікарні Києва "кинули" на доплату за COVID-19: вони збунтувалися, не приймають "швидкі"

У лікарні №8 Києва медики так і не дочекалися обіцяних надбавок за роботу із хворими на COVID-19. Хоча їхня установа знаходиться не на 1-й лінії боротьби з пандемією, персонал регулярно контактує з інфікованими коронавірусом. Тому сьогодні, 30 квітня, працівники вирішили влаштувати страйк.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Виходить, що ми теж стикаємося з коронавірусом. Тільки днями відправили пацієнта в інфекційку. Під час прийому робимо експрес-тест, але результат його завжди неправильний. А вже через пару днів отримуємо результат ПЛР-тесту, і часто він позитивний. Нам обіцяли, що всі медики, які мають контакт із цією інфекцією, отримають надбавку 300%. Але нам видали звичайну зарплату, головний лікар нашкріб уже з грошей лікарні по 2 тисячі премії. І все ", – розповідає медик лікарні №8.

Раніше у Facebook уже з'явився запис про ситуацію з виплатами грошей у цьому лікувальному закладі. Тут анонімний медик пише, що насправді вони з колегами нібито прийняли 150 хворих на коронавірус.

Ця лікарня знаходиться на 2-й лінії боротьби з коронавірусом. Поки офіційно сюди привозять пацієнтів із пневмонією. Однак частина хворих після аналізу виявляються зараженими, і їх переправляють до інфекційних лікувальних установ.

Медики лікарні №8 вийшли на протест Кореспондент

Сьогодні, 30 квітня, працівники лікарні не прийматимуть пацієнтів зі "швидких". Утім, і напередодні дві години вони відмовлялися це робити.

У самій лікарні нам прокоментували ситуацію: "Медики отримали зарплату за квітень без муніципальних надбавок. Це виплатила НСЗУ, бо почався другий етап реформи. Але оскільки з усіх телеекранів керівництво країни і міста обіцяло, що ті, хто працюють з COVID-19 , отримають по 300%, то співробітники цього чекали. Ми працюємо із пневмоніями. Але у нас справді було 150 випадків, коли через 2-3 дні у пацієнтів підтверджувався коронавірус, і ми їх відправляли в інші лікарні. Але контакт із ними у медиків був. Працівників тепер не цікавлять ніякі постанови, ніякі рішення. Вони кажуть – раз обіцяли, значить, дайте. Ми тепер працюємо з НСЗУ, може, воно з нами укладе договір і виплатить надбавки. І з київською мерією – може, теж дадуть", – пояснив заступник головного лікаря Богдан легень.

За його словами, наразі лікарня працює в нормальному режимі, всі "швидкі" приймаються.

Джерело в департаменті охорони здоров'я пояснює, що з 1 квітня усіма виплатами медикам займається НСЗУ. "Якщо раніше Київ робив так звані муніципальні доплати медикам зі свого бюджету розміром 50% від їхнього окладу, то зараз ми не маємо на це права. Сесія вже проголосувала рішення виділяти медпрацівникам безповоротну допомогу. Це рішення має бути підписане. А поки що медики отримали навіть менше, ніж раніше", – говорить заступник столичного мера.

За даними чиновника, лікарня №8 не підпадає під дію постанови Кабміну про додаткові виплати лікарям і медперсоналу, які борються з коронавірусом. Вони знаходяться не на 1-й лінії (сюди входять інфекційні лікарні й відділення), а на другий (якщо всі лікарні 1-ї лінії будуть заповнені, пацієнтів із COVID19 повезуть до них).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня медики цієї лікарні вже бунтували. Тоді в їхній установі не вистачало масок і захисних костюмів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Тетяна Даниленко. Зараз, як розповіла лікар 8-ї лікарні, із захистом у них ксе гаразд. На допомогу прийшли волонтери та доброчинці.

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