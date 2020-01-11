Пілоти були на зв'язку до останнього: в МАУ заявили про брехню Ірану

Пілоти лайнера МАУ, який збили ракетою в Тегерані 8 січня, перед катастрофою виходили на зв'язок з авіадиспетчером.

Про це під час брифінгу 11 січня заявив віцепрезидент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, до ракетної атаки екіпаж повітряного судно чітко виконував всі вказівки диспетчерської вежі, що спростовує початкову брехню Ірану про те, що льотчики нібито не виходили на зв'язок.

"Чиста фразеологія переговорів: їм дали "набирати і повертати". Вони відповіли – "набирати і повертати". Після цього все обірвалося", – сказав Сосновський, зазначивши, що пілоти могли замовкнути тільки через вибух.

Катастрофа МАУ

"У Тегеран літаємо п'ять разів на тиждень. Нічого нового в той день не було. Це був звичайний рейс. Після злету вийшли на зв'язок, а не так, як говорили іранці. Спокійно доповіли про злет і отримали дозвіл. Діяли суворо за інформацією диспетчера. Зараз складно щось приховати. Нікому не потрібні дані флайтрекордера. На землі залишилися переговори екіпажу, які доведуть правильність його дій. Ніяких відхилень маршрутів, про які хтось хоче натякнути, не було", – додав віцепрезидент компанії.

Він також сказав, що ніяких відхилень маршруту не було, а також запевнив, що пілоти цивільної авіації не могли знати про ракетні стрільби іранців.

"Льотчики не могли знати про те, що стріляли. Це не справа цивільної авіації. Якщо вони звідкись кудись стріляють, то зобов'язані були закрити аеропорт", – підкреслив Сосновський.

Що ще прозвучало на брифінгу МАУ?

Тіла загиблих в катастрофі знаходяться в чотирьох лікарнях. Прискорити процес ідентифікації неможливо через відсутність всіх зразків ДНК.

Більшість тіл загиблих будуть поховані в Ірані, оскільки вони за походженням іранці, сказав президент МАУ Євген Дихне.

Є надія, що тіла загиблих українців повернуться в Україну з вантажним бортом, який привіз туди комісію.

Зазначимо, що брехню іранської сторони про невихід екіпажу на зв'язок підтвердив і президент МАУ Євген Дихне.

"Були заяви, що з бортом не було зв'язку. Ми отримали інформацію від комісії, яка розслідує катастрофу, про те, що вони переговори з диспетчерами чули на власні вуха. Розглянуто переговори в ході розслідування. Ми переконалися, що маємо рацію. Наш борт чув аеропорт Тегерана. Діалог був до останньої секунди події. Було узгодження маршруту, повороту. Це все в матеріалах розслідування і буде доступно з часом документально", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

поінформоване джерело в урядовій комісії з розслідування аварії трагедії також підтвердило цю інформацію. За його словами, поворот, який здійснював пілот, і всі маневри, були визначені диспетчерської вежею, згідно зі світовою практикою.

А журналіст Юрій Бутусов зазначив, що його джерело в комісії розповіло, що факт переговорів пілотів з диспетчерами підтверджений і першими підсумками розшифровки чорних скриньок.

За його словами, розмова свідчить про те, що ніяких несправностей не було, екіпаж нічого не турбувало, диспетчер не попереджав про повітряну загрозу і про початок бойових дій. Після останньої команди запис обривається.

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