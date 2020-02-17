"З'явилася надія": Зеленський в Італії зустрівся з матір'ю нацгвардійця Марківа

Мама нацгвардійця Віталія Марківа, якого несправедливо засудили до 24 років в'язниці в Італії, Оксана Максимчук заявила, що підтримка української держави вселяє в її сина впевненість, що у нього все буде гаразд.

Своєю думкою вона поділилася на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії. Про це йдеться у програмі "Поліцейська хвиля" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Надія на звільнення нарешті з'явилася", – зазначили в сюжеті, коментуючи зусилля української делегації у Римі.

Мати Марківа оцінила візит Зеленського в Італію Скріншот із відео

Так, Зеленський, крім перших осіб Італії та Папи Римського, поспілкувався також із матір'ю нацгвардійця. "Ми сказали, що допоможемо, головне – ви не плачте", – зазначив глава держави.

"Із такою підтримкою Віталій вірить, що все для нього закінчиться добре", – зазначила жінка.

Зі свого боку в МВС наголосили, що зроблять все для справедливого виправдувального вироку для Марківа. Уже навесні 2020 року справі буде подана апеляція.

Нагадаємо, Марків також передав потужне послання до українців. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який зустрівся з Марківом, розповів, що нацгвардієць не має наміру здаватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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