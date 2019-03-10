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Масштабна бійня у Черкасах: глава Нацкорпусу потрапив до бази "Миротворець"

1.7тЧитати матеріал російською

Керівника черкаського "Національного корпусу" Дмитра Кухарчука внесли до бази українського добровольчого центру "Міротвореець" після зіткнень з поліцією, що трапилися 9 березня в центрі Черкас через корупційний скандал в оборонці України.

Як повідомляє видання "Вікка", він навіть отримав "хвилину слави" на центральному російському телеканалі після того, як влаштував провокацію після виступу президента України Петра Порошенка.

Дмитро Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Вікка

"Напередодні ж випуски новин на центральних каналах РФ вибухнули новиною про зірвані передвиборні мітинги діючого Президента. Цікаво, що нині "Нацкорпус" російські журналісти вже не називають фашистами й карателями. Радикально налаштовані люди, які оголосили на Порошенка полювання, – саме так охарактеризував події в Черкасах диктор одного з російських каналів. Ілюструючи свої слова відповідним відеорядом, відзянтим у Черкасах 9 березня", – йдеться в повідомленні.

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Увага! Відео містить російську пропаганду!

У базі "Миротворець" Кухарчука називають організатором нападу на співробітників поліції в Черкасах, проплачених мітингів.

"Провокатор. Організатор замовних проплачених мітингів і маніфестацій під націоналістичними гаслами. Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться на сайті "Миротворець ".

Масштабна бійня у Черкасах: глава Нацкорпусу потрапив до бази "Миротворець"

На офіційній сторінці Центру в Facebook оприлюднили фотографію ходи націоналістів за кілька хвилин до сутички. Співробітники "Миротворця" попросили допомоги в ідентифікації соратників Кухарчука.

Уточнюється, що в Черкаси на сплановану акцію "Нацкорпусу" з'їжджалися і іногородні активісти. Поліція зупиняла їх автобуси дорогою. При чому самі представники організації знімали зухвалі розмови з правоохоронцями і викладали в мережі.

Нагадаємо, що представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав Порошенко, і провокувати бійку. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що протестуючі "хотіли хордкору".

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і швидкі олігархи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
Нацкорпусполіціясайт Миротворець
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Давай мочи...сильнее...друг дружку...идиоты
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Страна ..заселенная одними дебилами...других на Окораине..просто нет
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Andreevski Andrey, пішло на...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Запасаемся попкорном...
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Пигин Макс, пішло на...
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