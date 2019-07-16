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Масове отруєння дітей під Одесою: з'явилися нові подробиці

1.4т Читати матеріал російською

Причиною масового отруєння дітей у Сергіївці (Одеська область) стало порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі.

В результаті відбулося інфікування дітей, повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я.

За результатами лабораторних досліджень у готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), в сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) і у змивах з поверхні столів і посуду виділено збудник шигельоза. Цей збудник був виявлений у восьми хворих дітей.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

В ході розслідування виявлено цілу низку грубих порушень санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

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Зокрема відсутність контролю температурних режимів у холодильних камерах, відсутність дезінфікуючих засобів для обробки рук у виробничих відділеннях харчоблоку, факти приготування страв, які не входять до переліку страв узгодженого меню закладу; додатковий набір штату закладу без проходження медичного огляду, порушення правил миття посуду тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Репужинцях Заставнівського району Чернівецької області 30 дітей отруїлися у літньому таборі.

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Місце
Україна Одеса
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