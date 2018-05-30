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"Маскарад вдався": в Росії відреагували на Бабченка, який "ожив"

10.5тЧитати новину російською

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

Новина про те, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, є винятком з правил і маскарадом.

Про це написала у своєму Facebook прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.

"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло", - написала вона.

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Захарова також впевнена, що в історію з Бабченком "був закладений пропагандистський ефект".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченко планував вбити екс-боєць АТО.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Марія ЗахароваАркадій Бабченко
Місце
Росія
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