"Маскарад вдався": в Росії відреагували на Бабченка, який "ожив"

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ
Новина про те, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, є винятком з правил і маскарадом.
Про це написала у своєму Facebook прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова.
"Те, що Бабченко живий, - найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло", - написала вона.
Захарова також впевнена, що в історію з Бабченком "був закладений пропагандистський ефект".
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий.
СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченко планував вбити екс-боєць АТО.
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