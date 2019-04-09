"Багато загиблих, поранених, і блокада": ватажок "ДНР" зібрався за допомогою до Путіна

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що метою Донбасу є нібито "возз'єднання з Росією", оскільки Україна їм принесла лише "багато загиблих".

Цю заяву бойовика розтиражували місцеві ЗМІ, підконтрольні загарбникам. "Донбас повинен повернутися на Батьківщину повноправним членом. Іншого сприятливого шляху для Донбасу я не бачу. Все, що дала нам Україна, і дає донині – це снаряди, руйнування, багато загиблих, поранених, і блокада", – відзначився цинічною заявою окупант.

Він стверджує, що на захопленому Донбасі "інтеграційні процеси нині в досить інтенсивній фазі".

Денис Пушилін

"Безумовно, хотілося би все швидше, але ми розуміємо, що є геополітичний підтекст, і ставимося з розумінням до того, що наш шлях важчий і тернистіший. Але, все таки, мета зрозуміла, і ми до неї йдемо", – сказав Пушилін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.

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