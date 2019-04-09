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"Багато загиблих, поранених, і блокада": ватажок "ДНР" зібрався за допомогою до Путіна

7.9тЧитати матеріал російською

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що метою Донбасу є нібито "возз'єднання з Росією", оскільки Україна їм принесла лише "багато загиблих".

Цю заяву бойовика розтиражували місцеві ЗМІ, підконтрольні загарбникам. "Донбас повинен повернутися на Батьківщину повноправним членом. Іншого сприятливого шляху для Донбасу я не бачу. Все, що дала нам Україна, і дає донині – це снаряди, руйнування, багато загиблих, поранених, і блокада", – відзначився цинічною заявою окупант.

Він стверджує, що на захопленому Донбасі "інтеграційні процеси нині в досить інтенсивній фазі".

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Денис Пушилін

Денис Пушилін

"Безумовно, хотілося би все швидше, але ми розуміємо, що є геополітичний підтекст, і ставимося з розумінням до того, що наш шлях важчий і тернистіший. Але, все таки, мета зрозуміла, і ми до неї йдемо", – сказав Пушилін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пушилін поклав квіти до знаку з написом "Росія" в анексованому Криму, чим викликав глузування в мережі.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
УкраїнаДонецьк
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
И на хрена России нищий регион с "убитой" экономикой? У неё своей нищеты хватает. Никогда она эту часть Донбасса не присоединит. Это очередное утешение для разочаровавшихся граждан ДНР, которые ещё верят в сказки.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Тут два варианта ,либо Зеленский сможет преодолеть страх перед бандерами,и договориться с Донбассом. ,о полной автономии,федерации ,конфедерации, но формально, все таки, в составе Украины .Либо Зеленский затянет старую песню про "мы повэрнемо Крым и Донбасс",и продолжит обстрелы . Россия отреагирует однозначно ,введет миротворцев, на линию разграничения. а может и на админграницы областей,И тогда попробуйте, хоть пукнуть в сторону Донбасса(в общем как в Крыму). потом пройдет референдум о воссоединении с Россией, Думаю никто не сомневается как проголосуют на Донбассе. И все, как говорится "остаточнэ прощавай "
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Семёнов Александр, россия не введет, а соснет хуйца. Этих «миротворцев» регулярно под Донецком пиздят
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Юг Руси
Юг Руси
"............... отличился бредовым заявлением оккупант." - ????????????? По мнению Обсоса это бред??? Ебучие Обезьяны!
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