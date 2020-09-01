Маруся Звіробій: Фокін втілює план Путіна, тому має сісти за ґрати

Останні заяви першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Вітольда Фокіна, як і заяви його керівника, першого президента України Леоніда Кравчука, свідчать про факт їхньої роботи на державу-агресора. Тож патріотичні політичні партії мають домагатися їхньої відставки й відкриття кримінальних проваджень за фактом державної зради. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила відома жінка-доброволець, засновниця інструкторської групи "Марусині ведмеді" Маруся Звіробій.

"Товариш Кравчук, товариш Фокін разом із товаришем Зеленським, вочевидь, працюють на РФ і зараз втілюють план Путіна. Ці заяви досить очікувані. Бо ще коли Кравчука з Фокіним тільки взяли в цю делегацію, принаймні мені було зрозуміло: взяли тих, кого не шкода. Тих, кого не посадиш, бо вони вже старі. Тих, хто зробить брудну роботу, а потім умре, умовно кажучи, від старості. Кравчук потрібен був, бо міг висловити те, що відмовлявся висловлювати Кучма. Бо те, що каже Кравчук, закопає його політично в цій державі. Але навіть він не може сказати всього, бо має ще виконати певну роботу. І для найлютішого трешу з рота самого Путіна взяли озвучувати Фокіна", – переконана Звіробій.

Вона наголошує: озвучені Вітольдом Фокіним скандальні тези щодо надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окупованим районам Донецької та Луганської областей, щодо повної амністії бойовикам та проведення виборів в ОРДЛО до повернення Україною контролю над кордоном – не що інше, як державна зрада.

"Це фігура, яку треба просто посадити за ґрати, як я це бачу, за зраду державних інтересів. Миттєво. От щойно він це сказав – і зразу треба садити. І всі притомні проукраїнські політичні партії мають зараз підняти ґвалт – і вимагати відставки й відкриття кримінальних проваджень за державну зраду. Зокрема й щодо Єрмака, за яким уже тягнеться величезний хвіст і на якому кримінальних справ має бути вже, як бліх на собаці. Я не розумію, чому всі бездіють. Чому людям знову треба думати, що робити? Це хіба баба Алла з нашого двору має подавати до суду на Єрмака, Кравчука, Фокіна? А нащо тоді ми на вибори ходимо взагалі?" – заявила Звіробій.

На думку учасниці війни на Донбасі, відсутність чіткої реакції від великих політичних партій на заяву Фокіна викликає питання: а чи потрібні вони Україні взагалі.

"Якщо партії не реагують, виникає питання: а чи ці партії потрібні Україні взагалі? На біса ми їх вибирали, якщо коли звучать такі агресивні заяви, якщо виникають такі загрози, вони нічого не вирішують, ні на що не хочуть впливати і взагалі голови свої в пісок позасовували?.. Зараз кожен виборець має сходити на сторінку до свого кандидата чи своєї партії, запитати, що вони роблять, аби відстоювати інтереси своїх виборців та України. Написати й надіслати заяву в політичні штаби з пред’явою: ви будете щось робити у нашій державі чи на біса ми вас вибрали? Треба змусити їх працювати!" – зазначила Звіробій.

На її думку, патріотична спільнота теж має перестати чубитися між собою – і об’єднуватися перед спільним ворогом, Росією, яка вже сьомий рік вбиває українців на Донбасі.

"Думаю, Фокін прощупує зараз найагресивнішими заявами настрої в суспільстві, яка буде віддача. Якщо віддачі не буде, якщо з приводу його заяв зараз партії не прокинуться й не подадуть зустрічних заяв протестних – то чому їм не діяти далі в цьому руслі?" – застерегла Звіробій.

Нагадаємо, перший заступник голови української делегації ТКГ в Мінську Вітольд Фокін дав інтерв'ю виданню "Страна", в якому зробив низку скандальних заяв. Зокрема, людина, що мала би відстоювати інтереси України в перемовинах щодо Донбасу, заявила про те, що досягнення порозуміння з Росією можливе лише за повного виконання умов Кремля:

проголошення повної амністії для бойовиків ОРДЛО,

проведення виборів на окупованих територіях одночасно з рештою території України і до повернення контролю над кордоном,

закріплення у Конституції України особливого статусу не лише для ОРДЛО, а для всього Донбасу.

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