"Мама тепер ангел": журналісти поділилися зворушливою історією про вбиту на Донбасі "Відьму"

Відома доброволець Яна Червона (позивний "Відьма"), яка загинула в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 2 квітня, усвідомлено вирушила захищати Україну на Донбасі, залишивши вдома двох дітей – десятирічного Віталія та восьмирічну Вікторію.

"Вона переживала, що діти ростуть без неї. Але додому не їхала. Це був її свідомий вибір", – цитують "Факти" волонтера і ветерана АТО Мирослава Гая, друга Червоної.

Жінку-добровольця провели в останню путь у рідному місті Харкові, 4 квітня. "Мама була найкраща... Тільки вона тепер ангел, який завжди буде з нами", – сказала на похороні донька Червоної.

Жінка-доброволець із дітьми Facebook Яна Червона

Контракт із 54-ї ОМБр вона підписала у вересні 2016 року. Раніше "Відьма" була волонтером, збирала речі для бійців "Айдару", брала участь у Революції Гідності, відвідуючи протести з дітьми.

"Мій син, якому тоді було чотири рочки, взимку 2013-2014 років із маленьким прапором України ходив зі мною на акції. А навесні ми з ним потрапили в перестрілку. По дорозі до стадіону "Металіст" [у Харкові] на нас напали, почали стріляти по людях. І не тільки гумовими кулями... Націлилися на нас, але побачили дитину і направили пістолет на тих, хто йшов позаду. Я перелякалася і перестала брати його з собою: не ранять – затопчуть", – розповідала за життя Яна Червона.

Жінка-доброволець із дітьми Facebook Яна Червона

"Звичайно, через усі поїздки на фронт страждала моя сім'я. Чоловік ледь не пішов, дітям мами дуже не вистачало. Пам'ятаю, одного разу я захворіла й не змогла піти на акцію зі збору коштів. Дитина так радісно каже: "Ура, мама захворіла, вихідна буде!"

Не знаю, напевно, неправильно говорити "спасибі" війні. Але саме завдяки їй ми зрозуміли, що таке Україна. Я вивчила гімн, почала з дітьми вдома розмовляти українською мовою", – згадувала вона.

Жінка-доброволець з дітьми Facebook Яна Червона

Жінка-доброволець з дітьми Facebook Яна Червона

Жінка-доброволець з дітьми Facebook Яна Червона

Жінка-доброволець з дітьми Facebook Яна Червона

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що відомо про вбитих на Донбасі воїнів батальйону "Донбас" Яну Червону ("Відьму") та Олександра Мілютіна ("Діда"). Останній також загинув 2 квітня.

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