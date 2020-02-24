Російська пропаганда дійсно вміє шокувати суспільство, але ця новина вразить навіть бувалого читача. Мова йде про випадок, що трапився в анексованому Криму, в Керчі, де російські спецслужби затримали двох 15-літніх юнаків.

Цих хлопченят ФСБшники звинуватили в підготовці нових терористичних актів, на кшталт здійсненого в тій самій Керчі восени 2018-го року Владиславом Росляковим. Тоді юнак в політехнічному коледжі розстріляв і підірвав кілька десятків студентів і викладачів.

Затриманих цього разу хлопців російські спецслужби називають "послідовниками Рослякова", адже ті теж, за словами представників ФСБ, є терористами: "Это они собрались взорвать свой колледж и свою школу".

Центр громадських зв'язків ФСБ РФ опублікував оперативне відео затримання та обшуку. З рюкзака одного з юнаків оперативники витягають саморобні вибухові пристрої, начинені болтами і рубаними цвяхами. Інший також нiбито зберігав вибухівку в рюкзаку. Ще там лежав пістолет, обмотаний дротами потужний циліндричний вибуховий пакет з різними вражаючими елементами і куплені через інтернет компоненти вибухової суміші. "Підірвати хотів школу", - підтверджує на відео хлопчина...

Виглядає все досить загрозливо і переконливо, але "найцікавіше", вважають роспропагандисти, що ці юнаки вчились вбивати людей на... кішках. Саме так вчився здійснювати терористичні акти... Степан Бандера (!).

Цитую: "... юный Степан Бандера точно так же готовился к терактам, пытая и устраивая виселицы для кошек. Вешал котят главный герой нынешней Украины, пример для подражания для нескольких самостийных поколений".(!!!)

Як підтвердження тому, що хлопці є саме "живодерами-бандерівцями", російські журналісти наводять звернення українського омбудсмена Людмили Денисової до російської окупаційної влади Криму - щоб остання дотримувалась законів і юридичних норм поводження з дітьми.

Цитую: "А сейчас уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от российской стороны "предоставить официальные ведомости относительно задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус". Вполне серьезно обращается к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с призывом "проверить соблюдение их прав на надлежащие условия содержания под стражей, справедливый суд и защиту".

На думку роспропаганди, це беззаперечний доказ того, що хлопці "зіпсовані українською націоналістичною пропагандою бандерівці". А висновок з таких роздумів один (знову цитую): "Цілком логічно, що пані Денисова назвала невдалих терористів "українськими громадянами". Могла б додати сюди безжального вбивцю Влада Рослякова. Вони всі виросли в українській Керчі".

Тобто "бандерівство" вони отримали з народженням і впитували в себе протягом 9 років, а наступні 6 років їхнього життя, коли півострів став анексованим Росією, вони це "бандерівство" плекали в собі - таке міг придумати лише хворий розум російського пропагандиста.

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