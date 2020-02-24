Головна Новини
24 лютого • оновлено в 20:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Влад Волошин
Влад Волошин
Військовий експерт Всі статті автора

ФСБ взялася за дiтей, або На що здатен хворий розум

1.6т
Читати матеріал російською

Російська пропаганда дійсно вміє шокувати суспільство, але ця новина вразить навіть бувалого читача. Мова йде про випадок, що трапився в анексованому Криму, в Керчі, де російські спецслужби затримали двох 15-літніх юнаків.

Цих хлопченят ФСБшники звинуватили в підготовці нових терористичних актів, на кшталт здійсненого в тій самій Керчі восени 2018-го року Владиславом Росляковим. Тоді юнак в політехнічному коледжі розстріляв і підірвав кілька десятків студентів і викладачів.

Затриманих цього разу хлопців російські спецслужби називають "послідовниками Рослякова", адже ті теж, за словами представників ФСБ, є терористами: "Это они собрались взорвать свой колледж и свою школу".

ФСБ взялася за дiтей, або На що здатен хворий розум

Центр громадських зв'язків ФСБ РФ опублікував оперативне відео затримання та обшуку. З рюкзака одного з юнаків оперативники витягають саморобні вибухові пристрої, начинені болтами і рубаними цвяхами. Інший також нiбито зберігав вибухівку в рюкзаку. Ще там лежав пістолет, обмотаний дротами потужний циліндричний вибуховий пакет з різними вражаючими елементами і куплені через інтернет компоненти вибухової суміші. "Підірвати хотів школу", - підтверджує на відео хлопчина...

Виглядає все досить загрозливо і переконливо, але "найцікавіше", вважають роспропагандисти, що ці юнаки вчились вбивати людей на... кішках. Саме так вчився здійснювати терористичні акти... Степан Бандера (!).

Цитую: "... юный Степан Бандера точно так же готовился к терактам, пытая и устраивая виселицы для кошек. Вешал котят главный герой нынешней Украины, пример для подражания для нескольких самостийных поколений".(!!!)

Новини
На українцях відпрацювали зброю 3-го тисячоліття

Як підтвердження тому, що хлопці є саме "живодерами-бандерівцями", російські журналісти наводять звернення українського омбудсмена Людмили Денисової до російської окупаційної влади Криму - щоб остання дотримувалась законів і юридичних норм поводження з дітьми.

Цитую: "А сейчас уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует от российской стороны "предоставить официальные ведомости относительно задержанных граждан Украины, а именно: анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус". Вполне серьезно обращается к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с призывом "проверить соблюдение их прав на надлежащие условия содержания под стражей, справедливый суд и защиту".

ФСБ взялася за дiтей, або На що здатен хворий розум

На думку роспропаганди, це беззаперечний доказ того, що хлопці "зіпсовані українською націоналістичною пропагандою бандерівці". А висновок з таких роздумів один (знову цитую): "Цілком логічно, що пані Денисова назвала невдалих терористів "українськими громадянами". Могла б додати сюди безжального вбивцю Влада Рослякова. Вони всі виросли в українській Керчі".

Тобто "бандерівство" вони отримали з народженням і впитували в себе протягом 9 років, а наступні 6 років їхнього життя, коли півострів став анексованим Росією, вони це "бандерівство" плекали в собі - таке міг придумати лише хворий розум російського пропагандиста.

Новини
Насильницька "паспортизація" на Донбасі: що задумала Росія

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Влад Волошин Влад Волошин
Теми
російська пропаганда Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Теги
ФСБ тероризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги