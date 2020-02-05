"Мали би "ХНР" і "ОНР"! "Прилєпін замарив захопленням нових областей України

Терорист Захар Прилєпін, який створив у Росії свою партію "За правду", заявив, що російські окупанти нібито могли заснувати аналоги "Л/ДНР" в Одеській, Херсонській та Харківській областях України.

Нахабна заява пролунала на першому з'їзді його політсили, фрагмент якого показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ополчення" має постійно діяти. Ми зобов'язані його створити. Чим зайняти "ополчення" в мирний час, ми теж знаємо. До немирного часу ми тим паче повинні бути готовими. Найближчий приклад – якби подібне "ополчення" було в Росії у 2014 році, то кордони "Л/ДНР" проходили б радикально далі. І, щонайменше, ми б мали Херсонську, Одеську, Харківську "народні республіки", – поділився своїми планами військовий злочинець.

Захар Прилєпін ТАСС

Крім того, він запропонував закріпити в законодавстві країни-агресорки право поглинати цілі держави під приводом "референдумів".

"У поняття "цивілізовано" ми вкладаємо один сенс – все, що сприяє збереженню, посиленню і розширенню російської цивілізації – це цивілізовано. Проте, якщо ми за цивілізацію і демократію в загальнолюдському сенсі, то необхідно прописати законодавчо, що Росія має право приймати до свого складу інші держави, які виявили бажання стати частиною Росії шляхом проведення "референдуму", підтримане 75% населення", – нахабно висловився одіозний терорист.

Зі свого боку Цимбалюк наголосив, що партія Прилєпіна, яка пропагує таку імперську риторику, була створена зі схвалення Кремля і зможе брати участь у виборах до нелегітимної Держдуми Росії у 2021 році. Журналіст зазначив, що все, що пропонує бойовик, має бути застосоване винятково до громадян країни-агресорки.

"Російське "ополчення" має діяти на російській території. І було б чудово, щоб ці практики – підвали, тортури, комендантська година – вони принесли у російську дійсність. З окупованих територій у "митрополію". Люди, які підтримували вторгнення в Україну, на це заслужили. Росіянам, може, треба кричати не про "фашизм" в Україні, а частіше дивитися на себе у дзеркало?" – порадив Цимбалюк окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи створення Прилєпіним своєї партії, російський адвокат Марк Фейгін заявив, що терорист "ДНР" – "собака на повідці", якого Кремль використовує "із суто утилітарною метою".

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