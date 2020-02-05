Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Мали би "ХНР" і "ОНР"! "Прилєпін замарив захопленням нових областей України

5.3т
Читати матеріал російською

Терорист Захар Прилєпін, який створив у Росії свою партію "За правду", заявив, що російські окупанти нібито могли заснувати аналоги "Л/ДНР" в Одеській, Херсонській та Харківській областях України.

Нахабна заява пролунала на першому з'їзді його політсили, фрагмент якого показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ополчення" має постійно діяти. Ми зобов'язані його створити. Чим зайняти "ополчення" в мирний час, ми теж знаємо. До немирного часу ми тим паче повинні бути готовими. Найближчий приклад – якби подібне "ополчення" було в Росії у 2014 році, то кордони "Л/ДНР" проходили б радикально далі. І, щонайменше, ми б мали Херсонську, Одеську, Харківську "народні республіки", – поділився своїми планами військовий злочинець.

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

ТАСС

Крім того, він запропонував закріпити в законодавстві країни-агресорки право поглинати цілі держави під приводом "референдумів".

"У поняття "цивілізовано" ми вкладаємо один сенс – все, що сприяє збереженню, посиленню і розширенню російської цивілізації – це цивілізовано. Проте, якщо ми за цивілізацію і демократію в загальнолюдському сенсі, то необхідно прописати законодавчо, що Росія має право приймати до свого складу інші держави, які виявили бажання стати частиною Росії шляхом проведення "референдуму", підтримане 75% населення", – нахабно висловився одіозний терорист.

Новини
"Мені смішно": Фанат "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами українців

Зі свого боку Цимбалюк наголосив, що партія Прилєпіна, яка пропагує таку імперську риторику, була створена зі схвалення Кремля і зможе брати участь у виборах до нелегітимної Держдуми Росії у 2021 році. Журналіст зазначив, що все, що пропонує бойовик, має бути застосоване винятково до громадян країни-агресорки.

"Російське "ополчення" має діяти на російській території. І було б чудово, щоб ці практики – підвали, тортури, комендантська година – вони принесли у російську дійсність. З окупованих територій у "митрополію". Люди, які підтримували вторгнення в Україну, на це заслужили. Росіянам, може, треба кричати не про "фашизм" в Україні, а частіше дивитися на себе у дзеркало?" – порадив Цимбалюк окупантам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи створення Прилєпіним своєї партії, російський адвокат Марк Фейгін заявив, що терорист "ДНР" – "собака на повідці", якого Кремль використовує "із суто утилітарною метою".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Захар Прилепин Роман Цимбалюк
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
29
17
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пусть радуется что пока живой...но это поправимо.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
МАЛО ЗЕМЛИ , НЕГДЕ СЕЯТЬ ----2 НА 2 БУДЕТ И ТЕБЕ ПРИЛЕПА И ИРОДУ , ВСЕ СМЕРТНЫ , СССР ТОЖЕ ХОТЕЛ И ГНИЕТ В АДУ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги