Діти залишилися сиротами: подробиці кривавої ДТП під Черкасами

Мати двох маленьких дітей Ніна Бондар (Бойко) – єдина з тих, хто вижив у легковому авто, яке зіткнулося з автобусом біля селища Чорнобай на Черкащині 19 серпня.

На сьогодні жінка перебуває у важкому стані в одній із обласних лікарень.

Подробиці трагедії, яка забрала життя трьох людей – у матеріалі OBOZREVATEL.

Ніна з чоловіком Соцмережі

Того фатального дня Ніна з чоловіком Дмитром збиралися до Черкас. За словами брата жінки Максима, подружжя вирішило їхати попуткою.

"Під'їхав синій Lanos, за кермом якого був Денис Томенко. Я знав його. Це порядний хлопець, досвідчений водій. Я допоміг сестрі з Дімою сісти в авто, а а самого було неспокійно на душі... Через деякий час я дізнався, що мої рідні потрапили в ДТП", – розповів OBOZREVATEL Максим.

Аварія трапилася за декілька кілометрів від Чорнобая. За попередньою інформацією, водій Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом сполученням "Черкаси – Миргород", повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради.

"Від удару автобус перетнув протилежну смугу і з'їхав у кювет. Легковий автомобіль відкинуло на свою смугу", – повідомили у відомстві.

ДТП у Черкаській області ДСНС України в Чорнобаї

ДТП у Черкаській області ДСНС України в Чорнобаї

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ДТП у Черкаській області ДСНС України в Чорнобаї

ДТП у Черкаській області

У результаті водій і двоє пасажирів Lanos загинули. Ніна Бондар, а також четверо пасажирок автобуса отримали травми.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Зазначимо, що в пресслужбі обласної поліції нам не назвали навіть попередньої причини ДТП, пославшись на необхідність проведення усіх експертиз.

Ніна Бондар Соцмережі

ДТП трапилася на виїзді із селища Чорнобай Google. Maps

На сьогодні лікарі роблять усе можливе, аби поставити Ніну Бондар на ноги. За словами Максима, сестра не знає, що її чоловік загинув. "Сьогодні Ніна прийшла до тями. Вона весь час запитує про чоловіка", – сказав він.

Дмитра Бондаря поховають у вівторок, 20 серпня. У подружжя залишилися дві доньки: Богдана і Марія 3 та 5 років.

Богдана і Марія Соцмережі

Ніна з однією із доньок Соцмережі

Для бажаючих допомогти родині – номер картки ПриватБанку: 5168 7426 0815 9731 (Максим Бойко).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися три легкові авто. Загинули четверо осіб, із яких троє – студенти. Аварія трапилася, коли один із автомобілів здійснював обгін.

Протягом 7 місяців цього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули більше 1,6 тисячі осіб і майже 17 тисяч отримали травми.

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