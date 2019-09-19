Майже 50 гектарів! У Криму спалахнула масштабна пожежа

Станом на 19 вересня, в анексованому Росією Криму пожежа, що розгорілася під Феодосією днем раніше, поширилася на площу 45 гектарів.

Спалахнула суха трава, повідомила пресслужба так званого Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Крим.

Пожежу вдалося локалізувати і не допустити переходу вогню на дачні масиви. Для гасіння вогню залучили понад 100 рятувальників і 28 одиниць техніки.

У Криму спалахнула масштабна пожежа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у анексованому Криму в середу, 18 вересня, пожежа охопила десятки кілометрів сухої трави.

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