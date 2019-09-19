Головна Новини
19 вересня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Майже 50 гектарів! У Криму спалахнула масштабна пожежа

1.7т Читати матеріал російською

Станом на 19 вересня, в анексованому Росією Криму пожежа, що розгорілася під Феодосією днем раніше, поширилася на площу 45 гектарів.

Спалахнула суха трава, повідомила пресслужба так званого Міністерства надзвичайних ситуацій Республіки Крим.

Пожежу вдалося локалізувати і не допустити переходу вогню на дачні масиви. Для гасіння вогню залучили понад 100 рятувальників і 28 одиниць техніки.

У Криму спалахнула масштабна пожежа

У Криму спалахнула масштабна пожежа

Новини
Палив траву: під Києвом чоловік знищив три будинки та п’ять авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у анексованому Криму в середу, 18 вересня, пожежа охопила десятки кілометрів сухої трави.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
5
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Радость то какая. У соседа мощно забор горит.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel