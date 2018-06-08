"Майдан хотіли підірвати": екс-охоронець Януковича заявив про "теракт"

Колишній начальник охорони екс-президента Віктора Януковича Володимир Павленко заявив, що під час подій Революції гідності в 2014 році тодішня опозиція нібито планувала здійснити теракт на Майдані з метою дискредитації влади.

Дані показання він озвучив 8 червня 2018 року на засіданні Оболонського районного суду Києва у справі про держзраді Януковича, передає "ГОРДОН".

Екс-начальника штабу охорони викликали на допит в якості свідка захисту в режимі відеоконференції з анексованого Росією Криму.

Павленко заявив про погрози, які "планувалися зі штабу опозиції в Будинку профспілок".

Він додав, що охорона Януковича також виявила "створені на Майдані органи розвідки", які нібито вели спостереження за маршрутом пересувань тодішнього президента.

За словами Павленко 18 лютого 2014 року "планувався теракт, в якому хотіли звинуватити владу". Він стверджує, що опозиціонери нібито хотіли підірвати бензовоз на Майдані і "вчинити державний переворот".

Екс-охоронець також розповів, що в нарадах про підготовку терактів нібито брали участь нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і колишній лідер "Правого сектора", позафракційний нардеп Дмитро Ярош.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко кілька разів запитав Павленко, звідки у нього така інформація, однак свідок відмовився розкривати свої джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати і повернувся до допиту свідків захисту у справі Януковича.

Раніше колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк розповів на допиті, чому Янукович втік з Межигір'я.