"Маховик вже запущений!" Журналіст розніс відведення військ на Донбасі

В "сіру зону" можуть потрапити близько 30 населених пунктів після розведення сил на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Олександр Моторний, зазначивши, що за інформацією керівництва ООС, слідом за Золотим і Богданівкою, відведення на глибину до двох кілометрів має відбутися ще на чотирьох ділянках і далі вздовж всієї передової.

"Це – маховик. Він уже запущений і "мчить" підминаючи все на своєму шляху. Підминаючи здоровий глузд у "політиків", руйнуючи почуття самозбереження у прихильників, тих горе-політиків, перетворюючи в керованих солдафонів, справжніх сталевих воїнів періоду 14-18 років , крок за кроком перемелюючи на інертну масу потужне (в 14-18 років) ядро опору російської агресії, внутрішнім кремлівським колабораціоністам і зрадникам", - зазначив він.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Politeka

"Автори кіно саме весь цей комплекс заходів називають "шляхом до миру" (їм це явно природно і вигідно). Але найгірше, що таку дорожню карту, готові спробувати, відчути на собі, чимала частина країни", - продовжив журналіст.

Втім, за його словами, є кілька "але" і "автори кіно" повинні про це точно знати.

"Величезна частина захисників Батьківщини і тих, хто має контракт і зараз тримає зброю, добровольці 14-17 років, ветерани (кілька хвиль резерву), і величезна кількість цивільних українців не сприймають ні вас, ні ваше кіно, ні той політичний інструментарій, яким ви користуєтеся, ні ту биковату (і ретельно "камуфляжну" кожен раз) манеру поведінки (це збірний портрет), ні ту мету, яку ви так прагнете досягти (не плутайте "мир" з миром, як наслідком української перемоги", - підкреслив Моторний.

За його словами, більшість цих людей, українців, не раз дивилися смерті в очі, не раз плакали, не соромлячись сліз, ці люди розважливі, спокійні (за змістом) і абсолютно розсудливі і холоднокровні.

"Ваше "кіно" триває лише тому що ці мужні і справжні українці, насправді, як ніхто прекрасно розуміють ціну помилок і порожнього надування щік. У той же час, саме ця частина українців, прекрасно усвідомлює, що відбувається насправді. Ви, панове режисери та виконавці ролей в кіно, безумовно, маєте право на спробу, але вам ніхто не дозволить зруйнувати і розшматувати Батьківщину", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Золоте терористи "Л/ДНР" обстріляли українських добровольців, які поскандалили із Зеленським.

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