Маєток біля моря, свій пляж і магазин: стало відомо, як живе в Криму ексдружина Януковича

Колишня дружина експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії, Людмила перетворилася в успішну бізнес-леді в окупованому Криму, де вона живе більше п'яти останніх років.

Зокрема, там у неї є розкішний особняк неподалік Ялти, а також магазин елітних продуктів в Севастополі, де торгують і санкційними товарами. Про майно екс-першої леді повідомляє "Радіо Свобода".

Так, зараз 70-річна Людмила Янукович живе під охороною в сімейному маєтку площею 1,2 гектара з власним гальковим пляжем у курортному селищі Відрадне.

Людмила Янукович

Зазначається, що населений пункт розташований на самому березі моря між селищами Массандра, Нікіта і відповідно Ялтою. На ділянці ексдружини експрезидента є триповерхова вілла площею 2345 квадратних метрів, котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для персоналу, спа-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення тощо.

За словами розслідувачів, всі підходи до маєтку перекриті залізними воротами. А сама пані Янукович майже не з'являється на публіці.

Селище Відрадне svoboda.org

"У згаданого будинку є історія. Територію, на якій він розташований, у 2003 році отримав тоді ще прем'єр Янукович, змусивши відмовитися від цієї власності керівництво кримського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства "Магарач". У 2004 році там збудували віллу", – пише видання.

Магазин Людмили Янукович у Криму svoboda.org

Ще в 2015 році ринкова вартість цієї садиби з ділянкою, пляжем і будівлями оцінювалася у 25 мільйонів доларів. Водночас право власності на всю ділянку оформлено на фірму, близьку до Олександра Януковича, ексміністра оборони України Павла Лебедєва і ветеранів спецслужб.

Крім будинку, на анексованому кримському півострові Людмила Янукович володіє своїм бізнесом. Зокрема, мережею магазинів продуктів "Меркурій" у Севастополі, яка створена через систему посередників.

У магазині Людмили Янукович торгують санкційними товарами svoboda.org

До того ж торгують там продуктами, які заборонені для ввезення до Росії. Наприклад, французькими сирами і іспанськими м'ясними делікатесами.

Варто додати, що після початку російської агресії захоплений півострів став справжньою Меккою для соратників колишнього глави держави. Крім Людмили Янукович, у Криму проживає й ексдепутат Верховної ради Олег Царьов, займається бізнесом ексміністр оборони України Павло Лебедєв, зберіг свої великі активи олігарх Дмитро Фірташ.

Могила похованого в Севастополі Віктора Януковича-молодшого svoboda.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як зараз виглядає ексдружина Віктора Януковича Людмила, яка 9 жовтня 2019 року відсвяткувала своє 70-річчя.

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