"Має схильність до алкоголю": ЗСУ взяли в полон росіянина на Донбасі

Бійці Збройних сил України взяли в полон на Донбасі громадянина Росії, який воював серед терористів "ЛДНР", Олександра Зайця.

Як повідомляється у Twitter "Миротворця".

На сайті ж проекту зазначається, що в полон росіянин потрапив у березні.

До лав терористів Заєць вступив ще в 2014 році, приїхав в Україну з Санкт-Петербурга.

Бойовик НВФ з кінця травня 2014 року, командир РДГ. У 2015 - старшина розвідроти у "Ольхона". Брав участь у боях за Вуглегірськ, пізніше дислокувався у Горлівці, в Безіменному під Широкиним. З 2016 дислокувався у Новоазовському р-ні, в січні отримав мінно-вибухове осколкове поранення ніг. Нагороджений медаллю "за ратну доблесть". Має схильність до алкоголю", - йдеться в його профайлі на сайті "Миротворця".

Нагадаємо, раніше сили АТО взяли в полон терориста з Росії.