Має бути набагато дешевше: АМКУ викрив "Нафтогаз" в обмані

Антимонопольний комітет звинуватив НАК "Нафтогаз" у тому, що компанія продає українцям газ, який вони зможуть використовувати взимку, за завищеними цінами.

Так, з'ясувалося, що запаси купують не за літньою ціною, а на 226 грн дорожче. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відзначається, що "Нафтогаз" не надав споживачам повну і точну інформацію про акцію "Газовий запас", в рамках якої пропонує закупити газ на весь опалювальний сезон.

Ціна на газ: АМКУ викрив "Нафтогаз" в обмані

Згідно з аналізом комітету, споживачі можуть бути введені в оману, оскільки інформація про акцію на сайті "Нафтогазу" не містить всіх умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач.

У зазначеному документі, згідно з аналізом АМКУ, містяться такі умови:

споживач, оплачуючи постачальнику гроші з розрахунку замовлених обсягів природного газу за ціною, визначеною в договорі, набуває право отримати ці обсяги в період з 1 жовтня 2019 до 31 березня 2020 тільки в разі, якщо чинні на момент поставки ціни будуть вищі, ніж ціна, за якою було здійснено передоплату;

в разі, якщо протягом того ж періоду ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передоплату, споживачеві необхідно буде додатково оплатити вартість спожитого природного газу, незважаючи на наявність передплаченого обсягу природного газу;

повернути свої гроші споживач зможе не раніше 1 квітня 2020 року.

"Якщо ціна на газ взимку буде нижчою, ніж оплачена за акцією у вересні, то доведеться сплатити новий обсяг газу за новою, нехай і нижчою, ціною. А за вже придбаний кошти не повернуться – просто цей обсяг буде "чекати", поки ціна знову підвищиться. А якщо ціна так і залишиться нижчою, то перерахунок буде можливий тільки після 1 квітня. І це не просто теорія: чинна ціна на природний газ для населення в серпні 2019 становила 4770 грн за 1000 м3 і була на 226 грн нижча за ціну в акції "Твоя енергонезалежність", – підкреслили в АМКУ.

Таким чином в комітеті заявили, що акція "Нафтогазу" має ознаки порушення закону про захист від недобросовісної конкуренції.

АМКУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні перерахували тариф на газ – у вересні він на 3,4% дешевше, ніж у серпні.

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