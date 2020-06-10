Начальником управління ДСНС у Закарпатській області знову став Мирослав Щербей, який був люстрований після Революції Гідності.

Про призначення повідомила пресслужба обласного управління відомства в середу, 10 червня.

"Справедливість, гідні умови праці для кожного рятувальника і захист держави та громадян від небезпек – головні критерії нашої подальшої роботи", – сказав Щербей під час призначення.

Мирослав Щербей Пресслужба Закарпатського управління ДСНС

Місцеве видання 0312 відзначило, що Щербей отримав посаду після рішення Закарпатського окружного адміністративного суду про відновлення його на посаді.

Суд поновив Щербея на посаді 0312.ua

Щербей у 2013 році вже очолював обласне управління тоді ще МНС, а не ДСНС Закарпаття. Тоді він був активним функціонером Партії регіонів, звільнений за підсумками люстрації.

Зараз він є заступником голови Закарпатської обласної організації партії "Опозиційна платформа – За життя".

Мирослав Щербей Пресслужба Закарпатського управління ДСНС

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