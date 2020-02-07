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8 лютого • оновлено в 07:49
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"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк

6.6т
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Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив про те, що відновлення водопостачання анексованого Росією Криму виключене.

"Абсурд. Таке взагалі не обговорюється", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи припущення про те, що на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини 11 лютого може бути ухвалене таке рішення.

"Крім того, Комітет із прав людини не уповноважений на це", – додав він як член цього Комітету.

Крим без води, колаж

Крим без води, колаж

На думку Джемілєва, теза про те, що на півострові проживають громадяни України, які перебувають у тяжкому становищі і потребують допомоги, не може бути виправданням для відновлення водопостачання. "Людям ми обов'язково допоможемо. Щойно ми звільнимо Крим від окупації, ми їм одразу ж допоможемо", – наголосив він.

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Джемілєв сказав, що подача води у Криму не буде означати остаточну втрату півострова для України. "Але це буде аргументом для західних країн зняти санкції з Росії. Оскільки ми вчиняємо так, з якого дива вони боротимуться за окуповані території?" – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів. На півострові розглядають можливість введення подачі води за графіком і використання води вдруге. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що українських чиновників можуть підкуповувати.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Ексклюзив
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим без води
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Людям мы обязательно поможем. Как только мы освободим Крым от оккупации, мы им сразу же поможем", – подчеркнул он.В трансляции Джемилева умрите все в Крыму это моя земля.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Кто такой этот Джемилев?.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Севастополь, 6 февраля. Крыминформ. Содержание радиоактивных изотопов уменьшилось в соленых озерах Крыма после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского Института биологии южных морей, пишет «Новый Севастополь». «Ученые подсчитали количество цезия-137 и стронция-90 – показателей радиоактивного загрязнения – в озерах Крыма. Их концентрация уменьшилась до пяти раз после закрытия Северо-Крымского канала, по которому выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС радионуклиды попадали в воды Крыма. Также выяснилось, что соленость озер влияет на распределение радиоактивных изотопов в воде и донных отложениях, но не на общий уровень загрязнения», – сообщили в пресс-службе.
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