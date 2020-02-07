"Воду до Криму? Абсурд!" Джемілєв розвінчав гучний фейк

Перший глава Меджлісу кримськотатарського народу, уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив про те, що відновлення водопостачання анексованого Росією Криму виключене.

"Абсурд. Таке взагалі не обговорюється", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи припущення про те, що на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини 11 лютого може бути ухвалене таке рішення.

"Крім того, Комітет із прав людини не уповноважений на це", – додав він як член цього Комітету.

Крим без води, колаж

На думку Джемілєва, теза про те, що на півострові проживають громадяни України, які перебувають у тяжкому становищі і потребують допомоги, не може бути виправданням для відновлення водопостачання. "Людям ми обов'язково допоможемо. Щойно ми звільнимо Крим від окупації, ми їм одразу ж допоможемо", – наголосив він.

Джемілєв сказав, що подача води у Криму не буде означати остаточну втрату півострова для України. "Але це буде аргументом для західних країн зняти санкції з Росії. Оскільки ми вчиняємо так, з якого дива вони боротимуться за окуповані території?" – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів. На півострові розглядають можливість введення подачі води за графіком і використання води вдруге. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що українських чиновників можуть підкуповувати.

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