Людські останки в Запоріжжі: порушено кримінальну справу

Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що стосовно тонн людських останків, виявлених в промисловій зоні Запоріжжя, відкрито кримінальну справу.

"24 грудня 2017 року Дніпровським відділом поліції були проведені слідчі дії з приводу виявлених небезпечних відходів у Запорізькій області. До участі у слідчих діях було залучено інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції в Запорізькій області. З’ясувалося, що територія належить фірмі ТОВ "Муніципальна екологічна компанія", котра мала вивозити відходи з медичних закладів Дніпра та Запоріжжя", - сказано в прес-службі.

Відзначається, що в слідчих діях брав участь чоловік, який представився директором компанії.

"Ним було поінформовано, що компанія є користувачем будівлі для зберігання відходів від надання медичних послуг. Проте підтверджуючих документів на право користування приміщенням, а також документів, що засвідчують походження або власника небезпечних відходів, особою, яка представилася директором, не надано", - відзначили в міністерстві.

Крім того, компанія відсутня в переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, який розміщений на офіційному порталі Міністерства екології та природних ресурсів.

"Тому відповідно до вимог чинного законодавства ТОВ "Муніципальна екологічна компанія" не має правових підстав для діяльності із збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів. Наразі відкрита кримінальна справа", - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв "Обозреватель", місцеві жителі розповіли про медичні інструменти та людські останки в покинутій будівлі складу 21 березня.