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22 вересня • оновлено в 18:01
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Люди задихаються: в Криму спалахнула потужна пожежа на полігоні. Фото

1.7т Читати матеріал російською

У Кіровському районі анексованого Росією українського Криму спалахнула пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона також опублікувала знімки з місця НП.

За даними RoksolanaToday&Крым, із гасінням вогню виникли труднощі. Так, співробітники місцевого Міністерства надзвичайних ситуацій не змогли потрапити на територію загоряння, а НП намагаються ліквідувати співробітники полігону.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Соцмережі

"Смердючий дим накрив прилеглі будинки. Сильний вітер роздуває вогонь", – сказано в повідомленні.

Пожежа в Криму

Пожежа в Криму

twitter.com/KrimRt

Пожежа в Криму

Пожежа в Криму

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму пожежа фотографии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ипануться!!! Херасе пожарищё! Это ж не меньше грузовика с сухой листвой загорелось. Надо срочно к Недогабонии за помощью обращаться, чтобы пожарный дерижабль выслали.
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