Люди задихаються: в Криму спалахнула потужна пожежа на полігоні. Фото

У Кіровському районі анексованого Росією українського Криму спалахнула пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. Вона також опублікувала знімки з місця НП.

За даними RoksolanaToday&Крым, із гасінням вогню виникли труднощі. Так, співробітники місцевого Міністерства надзвичайних ситуацій не змогли потрапити на територію загоряння, а НП намагаються ліквідувати співробітники полігону.

Ілюстрація Соцмережі

"Смердючий дим накрив прилеглі будинки. Сильний вітер роздуває вогонь", – сказано в повідомленні.

Пожежа в Криму twitter.com/KrimRt

Пожежа в Криму twitter.com/KrimRt

У Кіровському цілий день горить полігон ТПВ. Загасити не можуть. Очевидці заявляють, що прибули підрозділи МНС на територію ТПВ не змогли потрапити, нібито намагаються загасити вогонь силами співробітниками полігона.Зловонний дим накрив прилеглі будинки. Сильний вітер роздуває вогонь pic.twitter.com/JbYoHznvwt - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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