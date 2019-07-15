У Тернопільській області легковий автомобіль, в якому перебували шестеро осіб, потрапив у страшну аварію. В результаті загинула 17-річна дівчина.

Встановлено, що на момент ДТП водій автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння.

OBOZREVATEL дізнався подробиці трагедії.

У ДТП загинула 17-річна Ольга Копчак Підслухано на Тернопільщині

Аварія трапилася в ніч на 13 липня на автодорозі Бережани – Розгадів. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Тернопільщини, водій Nissan Sunny не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини і злетів у ставок.

"При цьому практично всі люди на момент перекидання автомобіля вилетіли із салону. Їх із травмами госпіталізували до лікарні. Одна з пасажирок померла в реанімації через кілька годин. Загрози життю інших постраждалих немає", – повідомили у поліції.

Автомобіль кілька разів перекинувся і злетів у ставок. У момент аварії пасажири вилетіли із салону ГУНП у Тернопільській області

Місце події ГУНП у Тернопільській області

Після ДТП водій легковика, 19-річний хлопець, з місця пригоди зник. Поліцейські виявили його за місцем проживання.

"Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,92% проміле алкоголю. Під час ДТП він не отримав травм", – зазначили в поліції, додавши, що водій наразі затриманий.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Аварія трапилася біля с. Урмань Google. Maps

За даними користувачів Телеграм-каналу "Підслухано на Тернопільщині", в аварії загинула 17-річна Ольга Копчак.

"Через п'яного виродка загинула дитина. Хочеться сподіватися, що винний понесе заслужене покарання. Кажуть, що родичі водія вже зараз намагаються вирішити питання фінансовим шляхом, аби вплинути на хід слідства", – повідомили інтернеткористувачі.

У ДТП загинула 17-річна Ольга Копчак Соцмережі

Ольга з мамою Любою Соцмережі

У поліції нашим журналістам уточнили, що того дня постраждалі поверталися з дискотеки із сусіднього села.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Прикарпатті п'яний депутат сільради влаштував смертельну ДТП: його авто лоб у лоб зіткнулося з легковиком, в якому була сім'я. В результаті загинули діти у віці 3 і 5 років.

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