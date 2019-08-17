Люди могли вижити: стало відомо про скандальне рішення керівництва "Токіо Стар"

Керівництво готелю "Токіо Стар" в Одесі, в якому живцем згоріли 8 осіб, у липні 2019 роки не допустило представників ДСНС для проведення перевірки.

Про це заявив заступник директора Департаменту попередження надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв, передає прес-служба ДСНС України.

"Так як власник готелю змінив форму власності, представник ДСНС, який здійснює заходи державного нагляду і контролю, не був допущений на об'єкт. Про це було складено відповідний акт недопуску", – зазначив він.

Пожежа в "Токіо Стар"

Зараз за фактом пожежі проводяться слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

Власником одеського готелю "Токіо Стар" є Вадим Чорний зі скандальною репутацією. Після пожежі його сфотографували біля готелю. Чоловік спокійно сидів на лавці.

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