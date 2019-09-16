Люди Медведчука "окупували" частину Труханового острова: деталі розслідування

Охоронці одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука розмістили свою базу на березі Труханового острова в Києві.

Як повідомляється в сюжеті "Бігус.Інфо", на десятках тисяч квадратних метрів зеленої зони там виріс паркан, біля якого щодня перебувають працівники фірми "Шторм".

Директор департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич заявив, що міськрада не надавала в оренду цю земельну ділянку. Земля на острові є столичною власністю і за законом будь-хто охочий має право вільного доступу до річки.

При цьому за даною вказаною розташована громадська організація "Клуб Козак". Одним з її засновників є Юрій Палій – колишній працівник найвідомішого активу Віктора Медведчука, компанії ТОВ "Інвестиційна компанія Укркапітал". Ще одним засновником організації є Олександр Литвинов – експомічник однопартійця кума Путіна Григорія Суркіса. А керує цією організацією Ян Марченко, колишній помічник нардепа Тараса Козака.

Щоб мати права на земельну ділянку, "Клуб Козак" повинен бути власником нерухомості на острові. У 2015 році були спроби через суд оформити право власності, але безуспішно.

"Жодного права на цю землю громадська організація мати не може. Проте, це ніяк не завадило встановити паркан і користуватися тисячами квадратів охоронцям "Шторму", – наголосили журналісти.

Сам Медведчук заперечує, що "Шторм" є його компанією, стверджуючи, що співробітники фірми просто охороняють його.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" жорстко пригрозили Медведчуку за візити в Росію, звинувативши його в піарі на війні. Сам Зеленський раніше також висловився про компромат на Медведчука, заявивши, що для нього "ця історія погано закінчиться".

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