"Людей Зеленського" пов'язали на великому хабарі: в ОП відреагували. Фото і відео

У Києві затримали чотирьох шахраїв, які, представляючись довіреними людьми президента України Володимира Зеленського, вимагали величезний хабар.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на сторінці в Facebook, у колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" вимагали 570 тисяч доларів.

За його словами, хабар вимагали за "вирішення на вищому державному рівні питання про призначення цієї особи на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".

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Шахраїв затримали 30 серпня в одному з офісів навпроти будівлі Офісу президента, коли їм передавали хабар в розмірі 250 тисяч доларів.

На інцидент також відреагував глава Офісу президента Андрій Богдан, який заявив: "Ми хабарів не беремо. Все змінилося!"

facebook.com/MatiosAnatolii

facebook.com/MatiosAnatolii

facebook.com/MatiosAnatolii

facebook.com/MatiosAnatolii

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал навколо Юрія Гримчака, якого спіймали на хабарі в півмільйона доларів.

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