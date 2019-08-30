"Людей Зеленського" пов'язали на великому хабарі: в ОП відреагували. Фото і відео

У Києві затримали чотирьох шахраїв, які, представляючись довіреними людьми президента України Володимира Зеленського, вимагали величезний хабар.
Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на сторінці в Facebook, у колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" вимагали 570 тисяч доларів.
За його словами, хабар вимагали за "вирішення на вищому державному рівні питання про призначення цієї особи на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".
Шахраїв затримали 30 серпня в одному з офісів навпроти будівлі Офісу президента, коли їм передавали хабар в розмірі 250 тисяч доларів.
На інцидент також відреагував глава Офісу президента Андрій Богдан, який заявив: "Ми хабарів не беремо. Все змінилося!"
facebook.com/MatiosAnatolii
facebook.com/MatiosAnatolii
facebook.com/MatiosAnatolii
facebook.com/MatiosAnatolii
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал навколо Юрія Гримчака, якого спіймали на хабарі в півмільйона доларів.
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