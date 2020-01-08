"Мамо, я вранці повернуся!" Загиблі в Ірані українці любили життя і до останнього мріяли про небо

Дев'ять членів екіпажу МАУ, молоді і гарні люди, 8 січня миттєво втратили життя. Всього на борту перебувало 176 осіб. Всі вони загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Про те, що їхні рідні розбилися, родичі дізналися рано-вранці. Ніхто не міг їм нічого пояснити, тому люди в розпачі їхали до Києва, в аеропорт. У дальньому кутку "Борисполя", біля стійки МАУ годинами плакали розбиті горем люди.

Що відомо про загиблих членів екіпажу – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Про загибель літака повідомила дочка з Америки

Про смерть старшого стюарда злощасного рейсу "Тегеран-Київ" Ігоря Маткова його тато і мама дізналися від дочки, що живе в Америці. "Вона зателефонувала нам о 6-й ранку і запитала, куди полетів Ігор? Я сказала, що до Тегерана. Тоді вона сказала, що там розбився український літак МАУ. Ми почали дзвонити за телефонами, але ніхто нічого не говорив, і ми з Козельця приїхали сюди", – плаче мама загиблого стюарда.

Ігор Матков

Працівники аеропорту як могли втішали батьків. Але ніякі слова не могли зменшити біль мами і тата. "Він полетів напередодні, був вечірній рейс у Тегеран, а потім вони мали летіти назад. Ще рукою мені помахав, сказав, мамо, я вранці повернуся. У мене були погані сни, я в сонник дивилася, там все погано було", – ридає мама.

Ігорю було 34 роки. Він закінчив Київський Національний лінгвістичний університет, факультет східних мов. Також навчався у Кіровоградській льотній академії. "У нього не було своєї сім'ї, вся його сім'я це ми. Він був дуже добрим, чуйним, з усіма умів ладнати, нікого в житті не образив. Він 10 років вже у МАУ працював. За що таке горе!", – мама ніяк не могла заспокоїтися.

Ігор Матков

Була бухгалтеркою, стала стюардесою

Стюардеса Валерія Овчарук раніше працювала бухгалтеркою в компанії rabota.ua. "Вона працювала у нас у бухгалтерії якийсь час. А потім пішла працювати за покликанням, в авіацію. Думаю, вона мріяла про це давно. Адже бухгалтерами зазвичай стають за порадою батьків, а стюардесами за власним бажанням", – розповіла колишня колега.

Валерія Овчарук

Валерія Овчарук

Судячи з фото на сторінці Валерії, у неї був друг, теж пілот. Він літає на маленьких комерційних літаках. Валерія часто літала разом із ним. Перед новим роком дівчина побувала в Таїланді, вона публікувала фото звідти.

Його очікувало успішне життя

Денис Лихно два роки тому закінчив Національний авіаційний університет. Він мріяв літати і був щасливий. Незадовго до загибелі Денис разом зі своєю дівчиною побував у Таїланді, він написав, що це була неймовірна подорож.

Денис Лихно

Денис Лихно

"Денис чудовий хлопець і хороший друг. Не найкращий студент, але як будь-який АКІшник міг вивчити все за останній тиждень і здати в останню мить, і при цьому допомогти іншим одногрупникам. Працював у МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге і успішне життя ", – написав його товариш у Телеграм-каналі НАУ.

Денис із дівчиною

Любила небо і пишалася роботою

24-річна стюардеса Марія Микитюк вказала у соцмережах, що побувала вже у 23 країнах. "Маша була дуже яскравою, красивою, веселою і душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла добре веселиться і закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей треба ще пошукати", – пише Nauchan news.

Марія Микитюк

Марія Микитюк

Перед Новим роком вона ділилася знімками з ОАЕ, а за тиждень до цього – з пляжу на Балі.

Пілотові Володимиру Гапоненку 20 грудня виповнилося 50 років. У нього залишилися дружина і дві маленькі доньки. Судячи із соцмереж, новорічні свята Володимир відзначав вдома. Останній пост у Facebook був опублікований 3 січня.

Володимир Гапоненко з дружиною

Володимир Гапоненко з дітьми

"В усьому світі на дитячі свята роблять знижки, а в Терміналі навпаки для діток роблять подвійний тариф. Жлоби!!!", – обурився Володимир.

В інтерв'ю одному з телеканалів дружина Володимира Катерина розповіла, що про трагедію дізналася зі ЗМІ. І додала, що просила чоловіка не летіти до Ірану. Але він сказав, що не може так вчинити.

"Не заслужила на таку смерть"

Бортпровідниці Катерині Стадник було 28 років. Дівчина родом із Нової Каховки Херсонської області.

"Катя наша випускниця 2009 року. Всі пам'ятають цю гарну, усміхнену, милу і добру дівчинку! Вона не заслужила на таке коротке життя і жахливу смерть. Спокою твоїй душі, мила. Батькам і близьким бажаю сил і мужності", – написала на сторінці школи місцева жителька Світлана Отаманська .

Катерина Стадник (внизу)

Катерина Стадник

Катерина Стадник

У херсонських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Катерина нібито встигла з літака зателефонувати близьким і сказати, що їх обстріляли. Але родичі кажуть, що це брехня.

"Це неправда. Катя нікому не дзвонила з літака. Ми списувалися, коли вона була на землі (в Тегерані), обговорювали свята. Нічого підозрілого вона не помітила. Це мамі могла нічого говорити, щоб не засмучувати, а мені, як сестрі, вона б точно сказала. Уже зараз, прокручуючи все, згадуємо, що були передчуття. Мама всю ніч не спала. А Катя дуже хотіла швидше повернутися додому", – сказала нам сестра Ольга.

Олексій Наумкін

Також у катастрофі загинули ще два пілоти – Олексій Наумкін і Сергій Хоменко. А також 25-річна стюардеса Юлія Сологуб родом із Нововолинська. Знайомі повідомили, що вже вранці її рідні замовили у місцевому монастирі заупокійну службу.

Юлія Сологуб

Також на борту були і дві українки-пасажирки – Ольга Кобюк і Олена Малахова.

Серед пасажирів літака МАУ були й іноземці, серед них 63 канадці. Як з'ясувалося, це іранська діаспора – у них іранські прізвища, але вони мають громадянство Канади. Їм дешевше було летіти через Україну, тому їх було так багато на борту.

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