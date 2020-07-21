Луцький терорист випустив заручників з автобуса: його затримали
Луцького терориста затримали.
У вівторок, 21 липня, близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку почали виходити заручники.
Перед цим до автобусу під'їхав бронетранспортер і в салон увійшли медики і спецназівці.
Спецназівці поклали на землю чоловіка, який захопив заручників в Луцьку, і заламали йому руки.
Міністр МВС України Арсен Аваков в Twitter повідомив, що всі заручники живі і цілі.
все pic.twitter.com/p75Nf2WhAg- Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Луцького терориста затримали (Twitter Арсена Акакова)
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