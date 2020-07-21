Луцький терорист зателефонував родичам своїх заручників: запис розмови

Чоловік, який захопив автобус із 20 пасажирами в Луцьку, телефонує родичам своїх заручників і просить, щоб вони пересилали його вимоги ЗМІ.

Журналіст Дмитро Казанський опублікував у Telegram запис розмови з сином однієї із заручниць (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

На записі терорист, який називає себе Максим Плохой, спілкується чистою українською мовою. На початку розмови він навіть просить вибачення у хлопця, маму якого тримає у заручниках. Водночас заявляє, щоб той передав його вимоги якомога більшій кількості журналістів.

"Скидаєш їм поштою, телефоном дзвониш. Поясниш ситуацію, що в Луцьку захоплено автобус, повен людьми. Заміновано все: повно вибухівки, автоматичної зброї. Крім того, міна є в Луцьку окремо. Зрозумів мене?" – каже терорист.

Свої вимоги він назвав досить простими, але їх неодмінно має виконати влада.

Зауважимо, що "Перший" у Facebook пише нібито про спілкування із самим терористом. За даними видання, лучанка, яка перебуває в автобусі, сама вийшла на зв'язок із журналістами. ЗМІ навело спілкування з Плохим ним дослівно.

Журналістам нібито вдалося поспілкуватися із луцьким терористом (Facebook Перший)

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу Максим Плохой, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, оголосив свої вимоги у Twitter, а також на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі. Публікація з'явилася перед захопленням автобуса.