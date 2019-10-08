Луценко: Байдени не порушували закони України

Колишній віцепрезидент США і політичний опонент президента Дональда Трампа Джо Байден і його син Хантер не порушували українського законодавства, однак в їх діях є конфлікт інтересів.

Таку заяву зробив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю радіо "НВ".

Він запевнив, що в тому випадку, якщо американська сторона почне розслідування, Україна готова надати правову допомогу.

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України

Луценко нагадав, що за генпрокурорів Віталія Яреми і Віктора Шокіна розслідувалися кримінальні справи, пов'язані з Burisma й ексміністром екології України Миколою Злочевським за трьома напрямками: про перевищення службових повноважень Злочевським, підлеглі якого видали ліцензію фірмі Burisma, про несплату податків Burisma і ймовірне відмивання коштів Злочевським.

"У самому кінці каденції Шокіна він чомусь передав ключову справу про незаконність видачі ліцензії в НАБУ. Одразу після цього справа була закрита", – розповів Луценко.

Справа про податки, за його словами, була закрита після сплати недостачі. "Справа про відмивання коштів досі в генпрокуратурі України", – додав Луценко.

"Я бачу, що всі ці дії відповідають інтересу топкерівників Демократичної партії. І всі вони, як правило, сходилися в НАБУ або до так званих активістів, які охороняють і підтримують НАБУ. І в разі так званого українського втручання, і в разі ймовірного конфлікту інтересів сина Байдена з українською компанією НАБУ спрацювало на користь демократів", – висловився ексгенпрокурор.

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України ВВС

Луценко розповів, що існує відеозапис, на якому Джо Байден сам визнає, що тиснув на президента України з метою зміни українського генпрокурора.

"Цей ключовий факт може і повинен бути оцінений не українським слідством, а американським. Чи може Україна допомогти в цій справі? Звичайно, може. На запит американської сторони ми можемо допитати учасників переговорів і підтвердити або спростувати те, про що говорить Байден. Це, як мінімум, конфлікт інтересів", – пояснив він.

За словами ексчиновника, схожа ситуація також і з можливим розслідуванням щодо Байдена-молодшого.

"Якщо Америка вважає за необхідне відкрити таке провадження, то ми дамо роздруківку платежів, я точно знаю, що вона є в нашій справі, особисто бачив бухгалтерські документи. Американські правоохоронні органи можуть перевірити, чи дійсно це були платежі за консалтинг", – сказав він.

"Україна не може ініціювати справу проти Байденів. У нас немає на це юрисдикції. Але якщо Америка відкриє таку справу, то Україна, безумовно, в рамках міжнародної угоди надасть правову допомогу щодо ймовірного конфлікту інтересів Джо Байдена і щодо ймовірного нецільового фінансування його сина", – підсумував Луценко, закликавши нарешті перевести гучну справа в правову площину.

Луценко зробив заяву про Байденів НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко розповів подробиці зустрічей з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

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