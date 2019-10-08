Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Луценко: Байдени не порушували закони України

2.3т Читати матеріал російською

Колишній віцепрезидент США і політичний опонент президента Дональда Трампа Джо Байден і його син Хантер не порушували українського законодавства, однак в їх діях є конфлікт інтересів.

Таку заяву зробив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю радіо "НВ".

Він запевнив, що в тому випадку, якщо американська сторона почне розслідування, Україна готова надати правову допомогу.

Новини
Скандал із Трампом і Зеленським: Волкер дав несподівані свідчення щодо Луценка

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України

Луценко нагадав, що за генпрокурорів Віталія Яреми і Віктора Шокіна розслідувалися кримінальні справи, пов'язані з Burisma й ексміністром екології України Миколою Злочевським за трьома напрямками: про перевищення службових повноважень Злочевським, підлеглі якого видали ліцензію фірмі Burisma, про несплату податків Burisma і ймовірне відмивання коштів Злочевським.

"У самому кінці каденції Шокіна він чомусь передав ключову справу про незаконність видачі ліцензії в НАБУ. Одразу після цього справа була закрита", – розповів Луценко.

Справа про податки, за його словами, була закрита після сплати недостачі. "Справа про відмивання коштів досі в генпрокуратурі України", – додав Луценко.

"Я бачу, що всі ці дії відповідають інтересу топкерівників Демократичної партії. І всі вони, як правило, сходилися в НАБУ або до так званих активістів, які охороняють і підтримують НАБУ. І в разі так званого українського втручання, і в разі ймовірного конфлікту інтересів сина Байдена з українською компанією НАБУ спрацювало на користь демократів", – висловився ексгенпрокурор.

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України

Луценко заявив, що Байдени не порушували закони України

ВВС

Луценко розповів, що існує відеозапис, на якому Джо Байден сам визнає, що тиснув на президента України з метою зміни українського генпрокурора.

"Цей ключовий факт може і повинен бути оцінений не українським слідством, а американським. Чи може Україна допомогти в цій справі? Звичайно, може. На запит американської сторони ми можемо допитати учасників переговорів і підтвердити або спростувати те, про що говорить Байден. Це, як мінімум, конфлікт інтересів", – пояснив він.

За словами ексчиновника, схожа ситуація також і з можливим розслідуванням щодо Байдена-молодшого.

"Якщо Америка вважає за необхідне відкрити таке провадження, то ми дамо роздруківку платежів, я точно знаю, що вона є в нашій справі, особисто бачив бухгалтерські документи. Американські правоохоронні органи можуть перевірити, чи дійсно це були платежі за консалтинг", – сказав він.

"Україна не може ініціювати справу проти Байденів. У нас немає на це юрисдикції. Але якщо Америка відкриє таку справу, то Україна, безумовно, в рамках міжнародної угоди надасть правову допомогу щодо ймовірного конфлікту інтересів Джо Байдена і щодо ймовірного нецільового фінансування його сина", – підсумував Луценко, закликавши нарешті перевести гучну справа в правову площину.

Луценко зробив заяву про Байденів

Луценко зробив заяву про Байденів

НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко розповів подробиці зустрічей з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Юрій Луценко Джо Байден Дональд Трамп
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А почему этот мега корупционер и оборотень ещё не в СИЗО?????да он все что угодно скажет во первых он не знает законодательства причем вообще а во вторых там Петя завязан а Петя это его хозяин и лаять он будет то что ему скажет Петя))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel