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Хотіла підірвати Раду: Луценко вніс подання про арешт Савченко

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У четвер, 15 березня, до Верховної Ради внесено подання про позбавлення позафракційного нардепа Надії Савченко недоторканності, її затримання та арешт.

Як заявив з трибуни парламенту генеральний прокурор Юрій Луценко, у ГПУ є незаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт у будівлі Верховної Ради.

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"Савченко, народний депутат України, особистого готувала, особисто планувала, особисто давала вказівки, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві урядові ложі, мінометами обрушивши купол будівлі і автоматами добиваючи тих, хто вижив. У нас є незаперечні докази цього, і тому сьогодні я внесу подання про позбавлення недоторканності, її затримання і арешт", - заявив Луценко.

Пізніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що подані подання на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання і арешт вже внесено в парламент.

Також на своїй сторінці в Facebook вона опублікувала відповідний документ.

Всі матеріали, що обґрунтовують подання на Савченко, помістилися на 174 сторінках.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко з парламентського комітету по національній безпеці та оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня Савченко з`явилася у СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані.

Особи
Надія СавченкоЮрій Луценко
Місце
Україна
Об'єкти
Генеральна прокуратура УкраїниВерховна Рада України
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