Луценко подав у Раду запит на арешт Вілкула

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Як повідомила в Facebook прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган, документ вже зареєстрований в апараті парламенту.

За її словами, Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу сільськогосподарського призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

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Олександр Вілкул

"Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю "АРТ ЛЕНД", з земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Луценко вніс в Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності іншого представника фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова.