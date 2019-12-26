Терористи "ЛНР" влаштували зухвалу провокацію на Донбасі: в ОС відповіли

Терористи "ЛНР" незаконно перебувають на ділянках розведення сил і засобів "Станиця Луганська" і "Золоте" на Донбасі, видаючи себе за представників Спільного центру з контролю і координації.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил в Facebook. Відзначається, що факт порушення регулярно фіксує в своїх звітах Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Так, терористи носять пов'язки з написом "СЦКК", які, за даними останнього, його членами не використовуються.

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"Відповідно до пункту 8 Рамкового рішення із завершення розведення сил військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України ні за яких обставин не можуть перебувати на дільницях розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК", – підкреслили в штабі ОС.

Українські військові також відзначили, що перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянках розведення грубо порушує Мінські домовленості.

"Пропонуємо окупаційній адміністрації Російської Федерації в Луганській області прибрати вищезазначених представників збройних формувань із території ділянок розведення", – закликали в ОС.

Відзначимо, СЦКК був створений у вересні 2014 року Україною і Російською Федерацією, які призначили по одному представнику для спільного управління СЦКК. У грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК. Представників так званих "Л/ДНР" у складі СЦКК немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" також встановили свій патруль із символікою "СЦКК" на мосту, який відремонтувала Україна. Вони пересунули лінію розмежування.

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