Стріляли по школі та дітям: з'явилося відео підлої провокації "ЛНР" на Донбасі

Терористи "ЛНР" у вівторок, 5 листопада, влаштували нові провокації на Донбасі: обстріляли селище Новотошківське Луганської області.

Жертв у результаті інциденту немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він також поділився відео з місця обстрілу.

Уточнюється, що вогонь бойовики відкрили із забороненого озброєння. "Дітей, які перебували в той час в школі, евакуювали в бомбосховище", – написав український військовий.

Терорист "ЛНР" 24 Канал

Новини На Донбасі раптово помер молодий боєць ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада в н.п. Золоте-5 на окупованій частині Луганської області в результаті обстрілу терористами був поранений 16-річний підліток.

Днем раніше "Л/ДНР" розв'язали нові жорсткі бої на Донбасі, в ході яких українським військовим довелося терміново евакуювати дітей.

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