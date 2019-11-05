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5 листопада • оновлено в 20:39
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/ Розслідування

Стріляли по школі та дітям: з'явилося відео підлої провокації "ЛНР" на Донбасі

1.1т Читати матеріал російською

Терористи "ЛНР" у вівторок, 5 листопада, влаштували нові провокації на Донбасі: обстріляли селище Новотошківське Луганської області.

Жертв у результаті інциденту немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він також поділився відео з місця обстрілу.

Уточнюється, що вогонь бойовики відкрили із забороненого озброєння. "Дітей, які перебували в той час в школі, евакуювали в бомбосховище", – написав український військовий.

Терорист "ЛНР"

Терорист "ЛНР"

24 Канал

Новини
На Донбасі раптово помер молодий боєць ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада в н.п. Золоте-5 на окупованій частині Луганської області в результаті обстрілу терористами був поранений 16-річний підліток.

Днем раніше "Л/ДНР" розв'язали нові жорсткі бої на Донбасі, в ході яких українським військовим довелося терміново евакуювати дітей.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу видео
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Особенно классно *видио* от Штирлица! Де би лы!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так все таки, обстреляли позиции ВСУ или школу? Или позиции ВСУ были на территории школы?
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