"Так тримати, Андрюхо!" Одіозний терорист "ЛНР" "спалив" Росію в фейкові про Донбас. Фотофакт

РосЗМІ поширило фейк про ЗСУ, заявивши, що для військових дій на Донбасі Україна нібито використовує зброю, отриману від Заходу "через неофіційні канали".

Про це телеканалу "Звезда" заявив "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко. При цьому пропагандисти проілюстрували повідомлення фотографією російських озброєнь.

На це звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він зауважив, що на світлині – вогнемет, вироблений у РФ.

Андрій Марочко Соцмережі

"Ось за що я "поважаю" Андрюху обМарочка, так це за спілкування українською мовою і те, як він сам публікує фото російської зброї! Цього разу переплутав фото зброї НАТО... Так тримати, Андрюхо!" – написав український військовий на сторінці у Facebook.

Пост терориста "ЛНР" у соцмережі Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" розповсюдили черговий фейк про "героїзм" терористів псевдореспубліки, заявивши, що один із них не виказав таємниць окупантів навіть під тортурами.

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