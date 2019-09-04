Ліжка з балдахінами і їдальня з плазмою: як виглядає колонія, де сидітиме Зайцева

Олена Зайцева, яку засудили до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській у Харкові, відбуватиме ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожій на в'язницю.

Її відправили до Покровського виправного центру №79 на території Дніпропетровської області. Камери тут мають вигляд кімнат, та й взагалі центр нагадує комфортабельний гуртожиток. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

У загальних кімнатах стоять м'які меблі. Їдальня більше нагадує кафе з плазмовими телевізорами. Також тут є хороша кухня для приготування їжі самостійно.

Скріншот Колонія Зайцевої

Скріншот Колонія Зайцевої

Скріншот Колонія Зайцевої

Скріншот Колонія Зайцевої

Скріншот Колонія Зайцевої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2 вересня.

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