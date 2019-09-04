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4 вересня • оновлено в 10:59
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Ліжка з балдахінами і їдальня з плазмою: як виглядає колонія, де сидітиме Зайцева

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Олена Зайцева, яку засудили до 10 років позбавлення волі після ДТП на вулиці Сумській у Харкові, відбуватиме ув'язнення не в колонії, а у виправній установі, мало схожій на в'язницю.

Її відправили до Покровського виправного центру №79 на території Дніпропетровської області. Камери тут мають вигляд кімнат, та й взагалі центр нагадує комфортабельний гуртожиток. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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У загальних кімнатах стоять м'які меблі. Їдальня більше нагадує кафе з плазмовими телевізорами. Також тут є хороша кухня для приготування їжі самостійно.

Скріншот

Скріншот

Колонія Зайцевої

Скріншот

Скріншот

Колонія Зайцевої

Скріншот

Скріншот

Колонія Зайцевої

Скріншот

Скріншот

Колонія Зайцевої

Скріншот

Скріншот

Колонія Зайцевої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2 вересня.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
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санаторий
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в детских летних лагерях хуже
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санаторий
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