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Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа

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Два американських безпілотника провели розвідку біля берегів окупованого Криму і над Донбасом.

Як свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar, опубліковані в Twitter, о 07:40 безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 04-2021 і позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО Сігонелла в Італії.

БПЛА перетнув повітряний простір Болгарії та о 12:25 почав моніторинг лінії розмежування на Донбасі. Через 3,5 години він полетів до узбережжя Криму.

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Також о 19:55 патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 332 піднявся в небо з того ж полігону і попрямував до південних кордонів Криму. О 20:25 він побував в 32 км від берегової лінії в районі Севастополя.

Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа
Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа
Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа
Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа
Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія стягнула багато озброєння до Криму, збільшивши також чисельність своїх військ на півострові. Про це стало відомо від розвідки США після аналізу супутникових знімків.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, подлетел. Зафиксировал, что его взяли на мушку, и отправился назад. И что?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ищет 2500 русских офицеров, 700 пушек, 400 танков и 5 мотоциклетов с пулеметами, как один баран сказал американцам
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
леня зе, 2500 кто больше ?
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леня зе
леня зе
Mihailova Kristina, 2000 танков
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