Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа

Два американських безпілотника провели розвідку біля берегів окупованого Криму і над Донбасом.

Як свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar, опубліковані в Twitter, о 07:40 безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 04-2021 і позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО Сігонелла в Італії.

БПЛА перетнув повітряний простір Болгарії та о 12:25 почав моніторинг лінії розмежування на Донбасі. Через 3,5 години він полетів до узбережжя Криму.

Також о 19:55 патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 332 піднявся в небо з того ж полігону і попрямував до південних кордонів Криму. О 20:25 він побував в 32 км від берегової лінії в районі Севастополя.

12:25 мск.

Моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/bQXTJF9sXp - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р

16:00 мск.

Закінчив моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/81sBiaR8Sc - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р

19:55 мск.

Патрульний протичовновий літак, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, з бортовим номером 169 332, що злетів з авіабази Сігонелла🇮🇹, в акваторії Чорного моря. pic.twitter.com/BmQfXlKF5l - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р

20:25 мск.

Патрулює в районі Севастополя🇷🇺, на відстані 32 км від берегової лінії. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o - PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія стягнула багато озброєння до Криму, збільшивши також чисельність своїх військ на півострові. Про це стало відомо від розвідки США після аналізу супутникових знімків.

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