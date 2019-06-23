Літаки США наблизилися до Криму і Донбасу: в чому справа

Два американських безпілотника провели розвідку біля берегів окупованого Криму і над Донбасом.
Як свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar, опубліковані в Twitter, о 07:40 безпілотник ВПС США RQ-4A Global Hawk з бортовим номером 04-2021 і позивним FORTE10 злетів з авіабази НАТО Сігонелла в Італії.
БПЛА перетнув повітряний простір Болгарії та о 12:25 почав моніторинг лінії розмежування на Донбасі. Через 3,5 години він полетів до узбережжя Криму.
Також о 19:55 патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 169 332 піднявся в небо з того ж полігону і попрямував до південних кордонів Криму. О 20:25 він побував в 32 км від берегової лінії в районі Севастополя.
12:25 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р
Моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/bQXTJF9sXp
16:00 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р
Закінчив моніторинг лінії розмежування на Донбасі. pic.twitter.com/81sBiaR8Sc
16:55 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р
Приступив до розвідувального польоту уздовж Россійского🇷🇺 узбережжя Чорного моря. #BlackSea #Crimea #UAV #USAF pic.twitter.com/dmjwEYmmAy
19:55 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р
Патрульний протичовновий літак, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸, з бортовим номером 169 332, що злетів з авіабази Сігонелла🇮🇹, в акваторії Чорного моря. pic.twitter.com/BmQfXlKF5l
20:25 мск.- PlaneRadar (@ ua4wiy_) 23 червня 2019 р
Патрулює в районі Севастополя🇷🇺, на відстані 32 км від берегової лінії. pic.twitter.com/e3LaMsrL1o
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія стягнула багато озброєння до Криму, збільшивши також чисельність своїх військ на півострові. Про це стало відомо від розвідки США після аналізу супутникових знімків.
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