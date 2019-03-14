"Листування зникло": Холодницький визнав провал у справі щодо корупції в оборонці

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав провал розслідування щодо підставної фірми "Оптімумспецдеталь".
"Це провал у розслідуванні, провал у процесуальному керівництві", — сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Мені шкода визнавати, але про ці 87 сторінок листування [між фігурантами] прокурори САП не знали, тому що вони були передані з рук у руки головним військовим прокурором [Анатолієм] Матіусом керівнику детективів [Андрію] Калужинському", — продовжив глава САП.
Холодницький додав, що у відомстві не знають, куди після цього пішли ці матеріали і як вони зникли.
"САП не може проконтролювати моменти, коли матеріали ховаються від прокурорів, фізично ховаються", — сказав він, зазначивши, що починаючи з 7 березня чекає від НАБУ інформації про зникле листування. За його словами, якби не журналістське розслідування Bihus.Info, САП так би й не дізналася про нього.
Водночас Холодницький зазначив, що в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є більше 20 проваджень (одне з них уже розглядається в суді), пов'язаних із оборонним комплексом України.
Скрін відеотрансляції
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконне постачання контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Як з'ясувалося, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
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