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"Листування зникло": Холодницький визнав провал у справі щодо корупції в оборонці

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький визнав провал розслідування щодо підставної фірми "Оптімумспецдеталь".

"Це провал у розслідуванні, провал у процесуальному керівництві", — сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Мені шкода визнавати, але про ці 87 сторінок листування [між фігурантами] прокурори САП не знали, тому що вони були передані з рук у руки головним військовим прокурором [Анатолієм] Матіусом керівнику детективів [Андрію] Калужинському", — продовжив глава САП.

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Холодницький додав, що у відомстві не знають, куди після цього пішли ці матеріали і як вони зникли.

"САП не може проконтролювати моменти, коли матеріали ховаються від прокурорів, фізично ховаються", — сказав він, зазначивши, що починаючи з 7 березня чекає від НАБУ інформації про зникле листування. За його словами, якби не журналістське розслідування Bihus.Info, САП так би й не дізналася про нього.

Водночас Холодницький зазначив, що в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є більше 20 проваджень (одне з них уже розглядається в суді), пов'язаних із оборонним комплексом України.

"Листування зникло": Холодницький визнав провал у справі щодо корупції в оборонці

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Назар Холодницький
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУ
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