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6 листопада • оновлено в 09:33
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Ліквідовано! Росія зазнала серйозних втрат на Донбасі

2.8т Читати матеріал російською

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 листопада понесли великі втрати. Всього вони втратили 7 чоловік, двоє з них були ліквідовані безповоротно.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму Telegram-каналі. Серед ліквідованих – 2 людини з 9 ОМСП.

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Санітарні втрати (пораненими) склали п'ять осіб.

"1 армійський корпус (о), 9 ОМСП – 1 людина, 11 ОМСП – 1 людина, 2 армійський корпус (о), 4 омсбр – 2 людини, 2 омсбр – 1 людина", – повідомив Штефан.

Ліквідовано! Росія зазнала серйозних втрат на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООС повідомили про величезні втрати терористів. Противник втратив майже сотню осіб.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что за 1 армейский корпус? Штирлиц сам название придумал?
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Handus Sergei
Handus Sergei
О, был такой Олег Ярчук,сотнями каждый день армию РФ укладывал)))
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Очень хорошая новость..День почався с хороших новин.
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