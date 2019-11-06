Ліквідовано! Росія зазнала серйозних втрат на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 листопада понесли великі втрати. Всього вони втратили 7 чоловік, двоє з них були ліквідовані безповоротно.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан в своєму Telegram-каналі. Серед ліквідованих – 2 людини з 9 ОМСП.

Санітарні втрати (пораненими) склали п'ять осіб.

"1 армійський корпус (о), 9 ОМСП – 1 людина, 11 ОМСП – 1 людина, 2 армійський корпус (о), 4 омсбр – 2 людини, 2 омсбр – 1 людина", – повідомив Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООС повідомили про величезні втрати терористів. Противник втратив майже сотню осіб.

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