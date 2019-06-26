Ліквідація Захарченка: у "ДНР" офіційно назвали "вбивць"

У "Донецькій народній республіці" встановили імена "співробітників українських спецслужб", нібито причетних до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

За даними сепаратистських ресурсів, це нібито представники Служби безпеки України Андрій Байдала (позивний Швед) і Сергій Моторін.

"Саме він (Байдала. — Ред.) віддавав накази здійснювати вбивства на території ДНР. Співпрацює з СБУ і керує групу затриманих диверсантів. Він же причетний до вбивства глави ДНР Олександра Захарченка", — йдеться в повідомленні "пресслужби МВС ДНР".

Олександр Захарченко

За їхніми даними, Байдала - "агент п'ятого департаменту контррозвідки СБУ", Моторин - "співробітник другого відділу п'ятого управління департаменту контррозвідки СБУ, яке було створено за активної участі ЦРУ США".

"Саме на ньому (на Моторині. - Ред.) кров героїв ДНР Арсена Павлова і Олександра Захарченко. Зрозуміло, що теракти здійснюють не самі, а руками своїх агентів", - додали в "міністерстві".

Відзначається, що другий відділ займається "безпосередньо організацією терактів в ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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