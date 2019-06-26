Ліквідація Захарченка: у "ДНР" офіційно назвали "вбивць"

У "Донецькій народній республіці" встановили імена "співробітників українських спецслужб", нібито причетних до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
За даними сепаратистських ресурсів, це нібито представники Служби безпеки України Андрій Байдала (позивний Швед) і Сергій Моторін.
"Саме він (Байдала. — Ред.) віддавав накази здійснювати вбивства на території ДНР. Співпрацює з СБУ і керує групу затриманих диверсантів. Він же причетний до вбивства глави ДНР Олександра Захарченка", — йдеться в повідомленні "пресслужби МВС ДНР".
Олександр Захарченко
За їхніми даними, Байдала - "агент п'ятого департаменту контррозвідки СБУ", Моторин - "співробітник другого відділу п'ятого управління департаменту контррозвідки СБУ, яке було створено за активної участі ЦРУ США".
"Саме на ньому (на Моторині. - Ред.) кров героїв ДНР Арсена Павлова і Олександра Захарченко. Зрозуміло, що теракти здійснюють не самі, а руками своїх агентів", - додали в "міністерстві".
Відзначається, що другий відділ займається "безпосередньо організацією терактів в ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня 2018 року терористи в Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, дійшли висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченка, могло бути постановочним.
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