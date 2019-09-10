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10 вересня • оновлено в 22:29
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"Лікується довго": з'явилися фото вишколу дітей в "Юнармії" окупантами Криму

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У мережі з'явилися нові фото з воєнізованого дитячого табору "Юнармії" в окупованому Росією Джанкої (АР Крим).

Там дітям нав'язують військову пропаганду і з малих років готують взяти в руки зброю. Кадри злочинних дій російських окупантів проти українських школярів опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Захоплений Джанкой. Росіяни продовжують свою чорну справу "виховання" молоді шляхом створення військово-патріотичних клубів. На жаль, лікується така хвороба занадто довго", – обурився захисник України.

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Окупанти готують дітей в Криму до війни

Окупанти готують дітей в Криму до війни

Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Дівчинка з "Юнармії" з кухаркою табору

Дівчинка з "Юнармії" з кухаркою табору

Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Вихованці "Юнармії" у Криму

Вихованці "Юнармії" у Криму

Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Дитина, над якою працюють пропагандисти окупантів

Дитина, над якою працюють пропагандисти окупантів

Facebook "Анатолій Штірліц – блог"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська воєнізована дитяча організація "Юнармія" стала фігурантом грандіозного сексскандалу. В її таборах на території окупованого Криму здійснювалося розбещення дітей. Від дій педофілів постраждало близько 15 неповнолітніх у віці від 10 до 15 років.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Букет Красивый
Букет Красивый
Каких украинских школьников? Автор пидр
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1
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, если вспомнить ,чему учат детей в украинских лагерях типа " азовец" ,то это действительно патриотическое воспитание! Кстати ,а родители этих детей знают ,что это маленькие украинцы?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Беспредел (( Лучше как в Киеве, приучать с детства к подвалам, алкоголю и наркотикам
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