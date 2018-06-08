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"Л/ДНР" зазнали поразки на Донбасі: ЗСУ утримали позиції

6.2тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі збільшили інтенсивність обстрілів і намагалися прорватися, проте українські військові втримали свої позиції і принесли противнику втрати.

Російсько-окупаційні війська 10 разів застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм і два рази артилерію калібру 122мм. Усього за минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню, повідомляє прес-центр ООС.

На луганському напрямку активно бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське і Новотошківське, де протягом доби противник чотири рази використовував міномети і танк. На горлівському напрямі бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. На донецькому напрямку - в районі населеного пункту Кам'янка.

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Має ознаки загострення ситуація на маріупольському напрямі - в районах селищ Водяне і Лебединський, де, загалом протягом доби, ворог випустив щонайменше 85 мін і снарядів. З метою недопущення просування противника в бік наших позицій і придушення його вогневих точок, підрозділи ООС давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції.

За минулу добу в боях поранення отримали четверо наших воїнів.

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За даними розвідки, противнику нанесені втрати: один окупант загинув і двоє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі змінили тактику і активізувалися в темний час доби. 6 червня на території проведення Операції Об'єднаних сил застосовували тільки стрілецьку зброю.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Подозреваю, что очередная пэрэмогха хохловыблядкiв плавно перейдет в зраду/)))
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